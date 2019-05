Ken umano: chi è Rodrigo Alves ospite a Ciao Darwin

Nella nuova puntata di Ciao Darwin 8, che andrà in onda stasera su Canale 5, si sfideranno Umani vs Mutanti. A capitanare la squadra dei Mutanti sarà Rodrigo Alves, conosciuto da tutti come il Ken umano e reduce dal successo del singolo Plastic World. Ecco chi è il concorrente di Ciao Darwin.

Chi è il Rodrigo Alves, il Ken umano

Rodrigo Alves, conosciuto da tutti come il Ken umano, è nato il 30 luglio 1983 a San Paolo, in Brasile, da madre inglese e padre brasiliano.

Di famiglia benestante, Rodrigo possiede alcune proprietà a Puerto Banus in Spagna, che gli permettono di vivere di rendita. Oltre a ciò, si è laureato a Londra in Public Relations e oggi vive tra la capitale inglese, Los Angeles e Marbella. Rodrigo è principalmente conosciuto per essersi sottoposto a numerosi interventi chirurgici per somigliare al Ken di Barbie, da qui il suo soprannome.

Durante la sua vita, il brasiliano si è infatti sottoposto a 58 operazioni chirurgiche, oltre che numerosi interventi estetici e cosmetici e grazie a ciò è anche entrato nei Guinness dei Primati. Tra le parti del corpo che si è rifatto ci sono i ritocchi al setto nasale, il trapianto di capelli, gli addominali finti e la liposuzione alle gambe. Non sempre le cose però sono andate bene e Rodrigo ha confessato di aver più volte rischiato di perdere la vita a causa di alcune complicazioni che si sono verificate nel corso degli interventi.

Rodrigo Alves ha ottenuto la notorietà dopo esser stato invitato come ospite in diverse trasmissioni televisive, come Pomeriggio Cinque condotto da Barbara D’Urso, dove ha raccontato tutta la sua storia. Inoltre, nel 2018, il Ken umano è stato tra i concorrenti del Grande Fratello VIP inglese, dal quale venne poi espulso per aver pronunciato alcune frasi a sfondo razzista.

La vita privata

Rodrigo Alves ha spesso dichiarato di essere asessuato e di non gradire il contatto fisico. Nel 2017 però, è stato visto in compagnia di Giacomo Urtis, il chirurgo estetico delle star ed ex concorrente del Grande Fratello e, come dimostrano alcuni scatti, tra i due c’è stato anche un bacio.

