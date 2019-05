Ciao Darwin 2019: ospiti e anticipazioni di stasera 24 maggio su Canale 5

Questa sera, su Canale 5, andrà in onda un la decima e ultima puntata di Ciao Darwin, programma di intrattenimento giunto all’ottava edizione. In seguito al grave incidente sui rulli che, qualche puntata fa, ha visto il concorrente Gabriele Marchetti tragicamente protagonista, il tipico percorso ad ostacoli è stato modificato.

La sfida del Genodrome è stata dunque modificata per garantire l’incolumità dei protagonisti. Lo stesso conduttore, Paolo Bonolis, ha espresso completo rammarico per quanto accaduto, garantendo che gli autori del format hanno preso le giuste precauzioni, per evitare che si verifichino altri casi simili.

Lanciarsi contro un sommergibile, per Asgard

Ciao Darwin 2019: anticipazioni, ultima puntata ottava edizione

L’ultima puntata di Ciao Darwin 8, in onda questa sera venerdì 24 maggio, riserverà molte sorprese e anticiperà le novità prevista per la prossima edizione. La decima puntata vedrà come protagonisti Umani VS Mutanti, per una sfida che avrà dell’incredibile.

A capitanare le due squadre, Rodrigo Alves e Claudia Ruggeri. Alves, già ospite in passato della rete televisiva di Canale 5, è meglio noto come Ken Umano, soprannome dovuto ai numerosi interventi chirurgici a cui si è sottoposto per assomigliare alla celebre barbie al maschile.

Ciao Darwin 2019: ospiti e protagonisti scorsa puntata, Canale 5

Durante la scorsa puntata abbiamo visto sfidarsi due fazioni di persone famose. Le stelle dello spettacolo saranno contrapposte alle stelle del web. È stata una sfida all’insegna dell’ostentazione, volta a dimostrare chi delle due squadre godesse di più popolarità.

Alla testa delle due fazioni vi erano da un lato Il Pancio ed Enzuccio, dall’altro Paola Perego. Il Pancio ed Enzuccio sono una grottesca coppia di YouTuber, celebri in particolare tra le nuove generazioni, fruitori dei nuovi media. Paola Perego, nota conduttrice, rappresentante invece della squadra delle stelle della tv composta, tra gli altri, da Karina Cascella e L’uomo gatto.

