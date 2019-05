Porta a Porta – Speciale Elezioni Europee 2019 Chi ha vinto? Gli ospiti

Stasera 27 maggio alle 21.25 su Rai 1 andrà in onda la seconda parte di Porta a Porta – Speciale Elezioni Europee 2019. Già domenica 26 infatti è iniziata la full immersion di Bruno Vespa che dalle 22.50 ha seguito lo svolgimento delle elezioni.

La puntata di oggi sarà dedicata all’analisi del voto europeo e delle elezioni amministrative. Giornalisti, politici e tanti altri ospiti commenteranno i risultati dello spoglio elettorale. Ma chi ci sarà in studio stasera?

Porta a Porta: Chi ha vinto? Gli ospiti

Tra poche ore la trasmissione di Bruno Vespa tornerà a parlare delle elezioni Europee. I risultati delle votazioni vedono la Lega primo partito in Italia sopra il 34%. Al secondo posto c’è il Pd con il 22% mentre il Movimento 5 Stelle si ferma attorno al 17%. Forza Italia raggiunge il 7,8% e Fratelli d’italia il 5,8%. Per comprendere al meglio il significato dei risultati a Porta a Porta verrà fatto un confronto con le precedenti elezioni. Si configura quindi la vittoria della Lega di Matteo Salvini che è cresciuta molto rispetto alle elezioni del 2018. Diversa è la situazione per il Movimento 5 Stelle che ha avuto un forte calo diventando il terzo partito più votato. Anche Forza Italia ha visto diminuire i propri sostenitori rispetto al passato giungendo a superare di poco Fratelli D’Italia che invece ha dimostrato di essere in crescita.

A Porta a Porta si discuterà poi di come solo questi cinque partiti sono riusciti a superare lo sbarramento del 4% richiesto per eleggere deputati al Parlamento Europeo. +Europa infatti si è fermato al 3,09 per cento, Europa Verde al 2,29, La Sinistra all’1,74% mentre tutte le altre liste hanno ottenuto meno dell’1% a testa. Stasera quindi verranno commentati questi dati con ospiti politici in studio, giornalisti e collegamenti con le principali capitali europee. Ampio spazio verrà poi dedicato anche ai risultati delle elezioni amministrative. Tutto questo e molto altro su Rai 1.

