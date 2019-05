Dove vedere il GP di F1 a Montecarlo 2019 in diretta streaming o tv

Sesta prova del mondiale con il GP di F1 a Montecarlo 2019, uno dei più attesi della stagione. I piloti del circus battaglieranno nelle strette e tortuose strade del Principato di Monaco, dove lo spettacolo e i colpi di scena non mancano mai. Nonostante le tante critiche dei tifosi che reputano il circuito inadatto per una gara simile, essendo ancora più difficile effettuare un sorpasso. Ma dal punto di vista dell’ambientazione, questo resta sicuramente il GP più bello.

Le Mercedes sono chiamate ad allungare ulteriormente dopo un avvio splendido a discapito di una Ferrari invece fin qui disastrosa. Outsider la Red Bull, che in questa pista si fa sempre valere. Dal 2010 in poi infatti, la casa austriaca ha vinto quattro edizioni del Gran Premio di Montecarlo, alla pari della Mercedes; solo uno invece il successo della Ferrari.

Tanta attesa per il pilota di casa Charles Leclerc, alla prima apparizione a Montecarlo alla guida della Ferrari. Lo scorso anno colse un diciottesimo posto finale in gara alla guida dell’Alfa Sauber, dopo essere partito quattordicesimo.

Fin qui, nelle prime prove libere il dominio è stato neanche a dirlo della Mercedes, con Hamilton e Bottas in grandissimo spolvero. Ad inseguirli da lontano quel Vettel che, in questo weekend, deve dare parecchie risposte certe e provare a riaprire un Mondiale come detto partito male e probabilmente già compromesso.

Anche per i bookmakers, i due favoriti per la vittoria del GP sono i due portacolori della casa inglese, mentre il terzo incomodo è invece Verstappen. Poche chance delle case di scommesse invece per i due ferraristi.

Dove vedere in tv e streaming il GP di F1 a Montecarlo

Sabato 25 maggio le qualifiche si potranno vedere in diretta tv e in chiaro su TV8 e per gli abbonati su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 a partire dalle ore 15:00. In streaming saranno visibili in chiaro sul sito di TV8 e per gli abbonati su Sky Go e Now TV.

Stessi canali anche per la gara. Domenica 26 la diretta sarà disponibile a partire dalle ore 13:30 con il pre-gara. Semafori che si spegneranno alle ore 15:10.

