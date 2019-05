Diretta GP Montecarlo F1 2019: favoriti, quote e pronostico

Eccoci arrivati ad uno degli appuntamenti più attesi della stagione di F1, il circuito urbano di Montecarlo. La gara verrà disputata Domenica 26 Maggio alle 15.10: tutto in diretta su TV8, Sky Sport F1 e Sky Sport Uno.

GP Montecarlo: dominio Mercedes

Cinque doppiette consecutive dall’inizio del Mondiale. Il dominio Mercedes sembra non avere fine e anche nel Gp Montecarlo 2019, Hamilton e Bottas (rispettivamente a 3 e 2 vittorie nelle 5 gare già disputate) sperano di spazzare via le già minime speranze di riscossa degli altri piloti.

Diretta GP Montecarlo F1 2019: speranza Verstappen

I bookmakers non possono non tenere conto dello straordinario rendimento della Mercedes in questa prima parte della stagione. Anche in vista del Gp di Montecarlo, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas sono i favoriti. La vittoria del pilota britannico è quotata a 2.00, mentre quella del compagno di scuderia è data a 2.75. Dopo i due della Mercedes, l’unico ad avere speranze di vittoria è Max Verstappena quotato a 4.50. Negative le sensazioni nei confronti della Ferrari con Charles Leclerc e Sebastian Vettel quotati a 20.00, così come Pierre Gasly. A 500.00 le quote per Kevin Magnussen e Alexander Albon.

Mercedes a mani basse, poche speranze Ferrari

Anche per quanto riguarda le scommesse relative alla scuderia vincente, i bookmakers sono inevitabilmente condizionati dalle cinque doppiette consecutive della Mercedes. Il trionfo della casa tedesca, nel Gp Montecarlo 2019, è quotata 1.19. Più del doppio invece la quota per la vittoria della Red Bull, data a 3.75. Poche le speranze per la Ferrari che paga un inizio di stagione decisamente deludente. Le Rosse vengono quotate a 9, ultima scuderia ad una quota tutto sommato abbordabile. Seguono Haas e Toro Rosso a 300.00, mentre Alfa Romeo Racing, McLaren, Racing Point, Renault e Williams hanno un’astronomica quota di 500.00.

