La scelta del Re: trama, cast e anticipazioni del film di stasera

Questa sera, su Rai 3, andrà in onda il film norvegese La scelta del Re, diretto nel 2016 da Erik Poppe. La pellicola vede come protagonisti Jesper Christensen, Anders Baasmo Christiansen, Karl Markovics ed è ispirata ad una vicenda realmente accaduta.

È il 1940 e le truppe tedesche hanno appena invaso la Norvegia. Il sovrano e la sua famiglia vengono posti di fronte ad una dura scelta; lasciare il Regno nelle mani delle truppe di Hitler, o dare vita ad una sanguinosa resistenza. Re Haakon, per proteggere il Paese e la sua famiglia, chiede alla consorte di suo figlio, Martha, di rifugiarsi in Svezia insieme ai propri figli minori, mentre egli resterà ad Oslo insieme all’erede al trono, Olav.

La scelta del Re: trama film di Erik Poppe questa sera su Rai 3

La scelta del Re è stato presentato alla Mostra del Cinema di Berlino ed è stato ben accolto dalla critica. Il film narra, con scrupoloso realismo, i tre giorni più bui della storia del Regno della Norvegia. È l’aprile del 1940 quando al Grande Sovrano Norvegese viene imposto un duro ultimatum. Re Haakon dovrà arrendersi alle truppe tedesche, o morirà.

Dalla decisione del Re dipenderà la sopravvivenza del suo Regno, nonché dei suoi sudditi. L’unica speranza di uscire dalla tremenda situazione con coraggio è mettere in atto una vera e propria resistenza. Dopo tre giorni di inutili trattative, Re Haakon deciderà di lottare contro le truppe tedesche fino alla morte.

La scelta del Re: anticipazioni e curiosità sul film con Jesper Christensen

L’intero film ruota intorno al tema della fragilità, non intesa come debolezza, bensì come sensibilità. La scelta del Re è la storia di un sovrano che, per amore del proprio Regno e della propria famiglia, non ha paura di sacrificare se stesso.

