Amici serale 2019: ospiti e anticipazioni di stasera. Chi vincerà la finale

Ultima sfida, quella decisiva, per i protagonisti di Amici serale 2019. Questa sera, 25 maggio, su Canale 5, andrà in onda l’ultima puntata del talent show condotto da Maria De Filippi. Per concludere al meglio, la serata di questa sera sarà impreziosita dalla presenza di numerosi ospiti e sfide entusiasmanti.

Irama, giovane vincitore della scorsa edizione, avrà la possibilità di esibirsi nuovamente all’interno del format che lo ha reso famoso. Questa sera il campione passerà il testimone ad uno solo dei quattro concorrenti rimasti in gara. Giordan, Alberto, Vincenzo e Rafael, liberi dai loro vessilli iniziali, si esibiranno e gareggeranno l’uno contro l’altro per conquistare l’ambito premio finale.

Amici serale 2019: ospiti e finalisti, tele-voto decisivo

Questa sera, l’ultima parola, non spetterà alla giuria, bensì al tele voto. Solo il voto del pubblico a casa potrà dunque decidere le sorti dei quattro finalisti.

Quella di quest’anno stata un’edizione, tirando le somme, davvero coinvolgente, tra performance mozzafiato, litigi tra giurati e inevitabili inimicizie tra concorrenti. Abbiamo avuto, però, anche tanta complicità e sana competizione, che hanno reso unica l’edizione 2019 di Amici di Maria De Filippi. Il format, da anni, continua a formare talenti, cantanti, ballerini, pronti a lasciare la loro impronta nel mondo dello spettacolo.

Amici serale 2019: anticipazioni stasera, sfida finale su Canale 5

I quattro protagonisti si esibiranno eseguendo i loro cavalli di battaglia, ovvero quelle performance che più di tutte riusciranno a farli sentire a proprio agio. Ballerini contro cantanti, per un emozionante mash up di stili, coreografie e note musicali.

Come già accennato, solo uno tra i quattro finalisti, ovvero Alberto e Giordan da un lato, Vincenzo e Rafael dall’altro, potrà essere il vincitore di Amici serale 2019.

