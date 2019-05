Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni di stasera 26 maggio 2019

Ultimo appuntamento con Che tempo che fa, il celebre talk show diretto da Fabio Fazio. Questa sera, domenica 26 maggio, per concludere il lungo percorso che ha segnato buona parte del 2019, avremo come ospiti l’ex calciatore Roberto Baggio e il cantautore Cesare Cremonini.

Attesissima la scrittrice comica Luciana Littizzetto la quale, con il suo intrattenimento, accompagna il programma serale fin dalla prima edizione. In onore dell’ultima puntata, la Littizzetto avrà di certo in serbo una sorpresa per i suoi tele spettatori.

Che tempo che fa: ospiti, Cesare Cremonini tour 2020, 20 anni di carriera

Cesare Cremonini, celebre cantautore italiano, ha rivelato le prime indiscrezioni e curiosità sul nuovo tour che avrà luogo nel 2020, anno in cui festeggerà i suoi primi venti anni di carriera. Da frontman dei Luna Pop a cantautore romantico, Cremonini può vantare una carriera ricca di emozioni, eventi, duetti e concerti sold out.

Il tour prenderà il via nel maggio 2020 e durerà tutta l’estate e i numerosi fan sono già trepidanti nell’attesa della serie di eventi che interesseranno gli stadi delle maggiori città d’Italia.

Che tempo che fa: anticipazioni, questa sera ospite Roberto Baggio

Dopo aver dato grande spazio alla musica e all’intrattenimento, Fabio Fazio dedicherà una parte dell’ultima puntata di Che tempo che fa ad un ospite davvero speciale. Grande attesa per Roberto Baggio, ex calciatore e Pallone d’oro nel 1993.

Il dirigente sportivo ripercorrerà la sua lunga carriera, costellata di vittorie, ma anche di tante difficoltà che Baggio è riuscito sempre a superare con un sorriso. Per anni l’attaccante della Juventus ha regalato forti emozioni ai tifosi e all’intera squadra, servendo anche in Nazionale per tre anni consecutivi, tra il 1990 e il 1998.

Questa sera, a Che tempo che fa, Baggio ci parlerà infine del proprio impegno all’interno della Onlus fondata da Diego Murari. L’associazione riesce, da tempo, a dare una mano a chi, come Murari, ogni giorno è costretto a combattere una dura lotta contro il cancro.

