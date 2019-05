Maratona Mentana: exit poll, proiezioni SWG, ospiti e anticipazioni europee

Sarà probabilmente la madre di tutte le maratone. I risultati delle elezioni europee non solo dell’Italia ma degli altri 27 paesi, membri dell’Unione Europea che dal 23 maggio fino ad oggi 26 maggio andranno alle urne. L’inizio della maratona è fissato per le ore 22.30, ci saranno quasi 22 ore di trasmissione, Mentana ha invitato un bel po’ di ospiti, divisi tra giornalisti, sondaggisti e analisti. Ecco le anticipazioni.

Maratona Mentana: no-stop fino alle 20.30 di lunedì 27 maggio

In Italia sono chiamati al voto 51 milioni di italiani, si vota per le europee ma non solo, anche per 3.812 comuni e il Piemonte. Ci sono anche città importanti tra cui: Bari, Firenze, Campobasso, Perugia e Potenza. Comunque sia, la fase per le europee, quella che più ci interessa, si dividerà in circa 4 step. Nel primo step, verso le ore 20.15, l’Europarlamento diffonderà i primi dati relativi all’affluenza e alla composizione dell’emiciclo. Dalle 22 inizieranno gli appuntamenti nei canali televisivi e anche sulle frequenze radio per seguire passo dopo passo l’evento. Dalle ore 23.00 invece, ci saranno i primi Instant Poll di SWG per LA7, mentre dalle 23.50 si passerà alle prime proiezioni SWG. Solamente alle ore 2.00 si avranno le prime stime fornite dal Ministero, le proiezioni saranno ad alta copertura campionaria.

Maratona Mentana: i possibili ospiti

Tra gli ospiti troveremo sicuramente: Bechis, Belpietro, Cazzullo, Damilano, Giannini, Giletti, Gomez, Palmerini, Sechi e Sorgi. Sul campo invece troveremo la mitica Sardoni e l’immancabile Paolo Celata. Ad animare la discussione ci sarà anche il foto–vignettista Emiliano Carli ma anche Gaia Tortora e Andrea Salerno. Ci sarà anche il duo Parenzo–Telese con la presenza del giornalista dell’Huff Post, De Angelis. Tra i tanti ospiti anche Augusto Minzolini, Marianna Aprile e Claudio Cerasa.

