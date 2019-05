Speciale Porta a Porta: exit poll e proiezioni Opino, ospiti e anticipazioni

Il programma di Bruno Vespa guiderà i telespettatori nelle fasi finali della consultazione per le Europee di questo 2019. Lo speciale del giornalista Rai andrà in onda a partire dalle ore 22.50 sulla rete 1 della Rai, dieci minuti prima della chiusura delle urne. La seconda fase, ricca di commenti e analisi, andrà in onda lunedì, dalle ore 21.25, sempre sul canale di Rai 1. Ecco chi darà gli exit poll al programma e chi saranno gli ospiti

Speciale Porta a Porta: il programma della serata

Intorno alle ore 20.15 saranno distribuite direttamente dall’Europarlamento le prime stime sulla composizione dell’emiciclo. Per la Rai, intorno alle ore 23, arriveranno direttamente gli exit poll, i quali saranno forniti da Opinio, un consorzio formato da EMG, Piepoli e Noto. Nello studio di Vespa si commenteranno anche i risultati e le proiezioni dell’Europarlamento, in particolare quelle che arriveranno intorno alle ore 23.15. Prima della mezzanotte gli exit poll dovrebbero già diventare più attendibili, mentre, solo verso le ore 2.00, ci saranno le proiezioni ad alta copertura campionaria diffuse dal Ministero.

Speciale Porta a Porta: gli ospiti dello speciale

Ancora non sono stati pubblicati i nomi degli ospiti che animeranno il dibattito e le analisi all’interno del salotto del Vespone. Si può però ipotizzare che ci sarà una folta schiera di giornalisti e direttori di testate, nonché rappresentanti di schieramenti politici, sondaggisti, analisti e scrittori. E chissà se il giornalista di Rai 1 saprà sostituire il plastico con una dettagliata e innovativa realtà aumentata per svelare la nuova composizione del Parlamento Europeo. Manca oramai poco, appuntamento a questa sera.

