Elezioni europee 2019: exit poll Swg per La7, Lega in testa, Pd sopra M5S

Chiuse le urne, come da programma alle ore 23, gli istituti demoscopici cominciano a pubblicare i propri exit poll. Anche Swg, a supporto della maratona di La7 guidata da Enrico Mentana, ha diffuso le proprie proiezioni.

Elezioni europee 2019: exit poll Swg Lega in testa

I sondaggi della vigilia riferivano di una Lega primo partito magari con una percentuale di consensi superiore al 30%, dietro il Carroccio attesa la bagarre tra il Movimento 5 Stelle e il Pd.

Le impressioni della vigilia sono state almeno in parte confermate dai primi exit poll di Swg per La7. Secondo l’istituto, il partito del vicepremier Matteo Salvini dovrebbe attestarsi tra il 26,5% e il 29,5%. Dunque, poco sotto la soglia del 30% ipotizzata dai sondaggi anche se si tratterebbe comunque di un balzo in avanti notevole rispetto alle Politiche del 4 marzo scorso.

Europee 2019: exit poll Swg, Pd sopra M5S

Le maggiori sorprese per quanto riguarda queste elezioni europee arrivano dalla corsa per il secondo posto; infatti, alla fine, si sarebbe consumato il sorpasso del Pd sul Movimento 5 Stelle: l’ipotesi aveva cominciato a perdere terreno poco prima del blackout elettorale relativo ai sondaggi. Il Pd è dato da Swg tra il 21% e il 24% mentre i pentastellati avrebbero raccolto tra il 20% e il 23%.

L’altro sorpasso, quello di Fratelli d’Italia su Forza Italia, invece, sembra non essere avvenuto. Il partito di Giorgia Meloni, sempre secondo gli exit di Swg potrebbe aver raggiunto un risultato comunque soddisfacente, dal canto suo, Forza Italia si proponeva di raggiungere almeno il 10% delle preferenze.

Rimangono fuori della partita, almeno così sembra guardando le prime proiezioni, +Europa (al massimo toccherà il 3,5 per Swg), La Sinistra (3%) ed Europa Verde (2,5%). Tutti le altre liste, nel complesso, rappresentano il 5% dei voti espressi.

