Elezioni europee 2019, proiezione Opinio per RAI: testa a testa M5S-PD

Dopo il primo exit poll che dava il Partito Democratico in forte vantaggio sul Movimento 5 Stelle, la prima proiezione dell’istituto Opinio per RAI ci mostra uno scenario abbastanza differente. Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle sarebbero più vicini di quello che si poteva pensare all’inizio e, nonostante i “dem” mantengano (per ora) un vantaggio, il M5S tallona. Si attende la seconda proiezione per confermare (o smentire) la tendenza.

Risultati elezioni europee 2019: proiezione di Opinio conferma la Lega primo partito

Ciò che non cambia è il vantaggio – considerevole – della Lega su tutte le altre forze politiche. La formazione sita in via Bellerio dovrebbe ottenere il 30% delle preferenze, staccando nettamente il PD (secondo la proiezione, seconda forza politica) che conseguirebbe il 21,3% dei consensi. In terza posizione si conferma il Movimento 5 Stelle, che supererebbe – di poco – il 20%. Il calo rispetto all’exit poll, pertanto, viene segnalato tra le file dem (mentre Lega e M5S si mantengono in linea con i primi dati).

Le dichiarazioni cautamente ottimiste di Andrea Orlando potrebbero contrastare con la realtà dei dati e le prime proiezioni, che hanno assottigliato fortemente la differenza tra “dem” e pentastellati.

Secondo Opinio, +Europa può superare la soglia di sbarramento

Bene anche il resto del centrodestra, anche in questo caso con previsioni confermate sugli exit poll. Forza Italia si fermerebbe al 10% e Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni otterrebbe un 6% (in crescita rispetto alle ultime elezioni generali, dopo un periodo di flessione segnalato dai sondaggi conseguente alla formazione del governo giallo-verde).

L’unico altro partito che sembra poter superare la soglia di sbarramento è +Europa di Emma Bonino. La formazione filo-europeista si fermerebbe ad appena un decimale dalla soglia (3,9%). Flop de “La Sinistra” che non raggiungerebbe neanche il 2%, fermandosi al 1,7%

