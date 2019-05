risultati europee 2019, proiezione Opinio: PD secondo, forte calo 5 Stelle

Continuano ad essere sfornate, a gran velocità, le proiezioni per queste elezioni europee. Secondo la seconda proiezione di Opinio per RAI, il Movimento 5 Stelle rimane leggermente indietro rispetto al Partito Democratico. Il 5 Stelle scende al 20,7%, mentre il PD sale al 21,8%. Rimane invariata la differenza tra il secondo e il terzo partito quando la copertura del campione raggiunge la doppia cifra. Rispetto alla prima proiezione, si segnala un leggero però significativo calo di +Europa, unico partito “outsider” che potrebbe avere reali chance di entrare nel Parlamento Europeo.

Il primo partito si conferma la Lega, che sembra piazzarsi stabilmente al 30%.

Calano le chance per +Europa di superare la soglia di sbarramento

Attualmente, la formazione europeista di Emma Bonino viene data al 3,7%. A tre decimi dalla fatidica soglia di sbarramento. Chi sorride è Fratelli d’Italia che otterrebbe il 6% e riuscirebbe a incrementare – in maniera importante – il risultato delle ultime elezioni generali. Forza Italia cala leggermente e perde mezzo punto rispetto all’ultima proiezione (che dava il partito di Berlusconi al 10%).

Nonostante queste leggere variazioni, si confermerebbe la gran vittoria del centrodestra nel suo complesso, che sfiora il 50% e che, potenzialmente, può aprire scenari diversi in ottica di rimpasti o elezioni anticipate. Certo, è ancora presto per tirare le somme, ma l’indirizzo politico impresso da questo voto potrebbe essere determinante per l’immediato futuro.

