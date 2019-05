Uscita forzata Mac: come chiudere le app o spegnere il sistema operativo

È capitato a tutti, almeno una volta nella vita che il proprio computer si inceppi e non dia, apparentemente, segni di vita. Capita, numerose volte, anche con le applicazioni, la cui chiusura sembra impossibile, ed è, pertanto, necessaria una chiusura forzata. In questo articolo ci concentreremo su Mac e sulla procedura da seguire per chiudere le applicazioni fino ad arrivare, addirittura, a chiudere il sistema operativo. Ecco tutti i particolari e il processo spiegato passo dopo passo.

Uscita forzata Mac: la procedura per la chiusura

Le indicazioni arrivano direttamente da Apple. L’azienda di Cupertino ci dice chiaramente che, se una applicazione non si chiude, è possibile utilizzare la chiusura forzata. La procedura da seguire in caso di uscita forzata, è molto semplice ed è simile a quella di Windows. Bisogna pigiare i tasti option, poi command e infine escape. A questo punto vi comparirà una finestra che indica tutte le app aperte nel momento dell’operazione. In questo caso l’utente deve scegliere quale applicazione chiudere forzatamente. Nel caso l’app dovesse desistere, potete forzare il riavvio di Mac.

Uscita forzata Mac: come usare il terminale

Un altro procedimento è quello relativo all’uso del terminale per chiudere le app. Questa funzione si trova nella cartella applicazioni, nello specifico in utility. Se non funziona l’uscita forzata, dovrete usare questa funzione. Digitate pertanto la scritta top e premete invio. A questo punto vi appariranno le informazioni relative alle applicazioni, dovete in questo caso guardare nella colonna command e cercare l’applicazione attiva in quel momento. Dalla colonna potrebbe comparire un nome diverso rispetto a quello dell’applicazione, dal momento che, nella colonna, appare il nome del procedimento in corso. Dovete ora individuare il PID ovvero il “process ID“, a questo punto premete la lettera q, verrà immediatamente chiuso l’elenco delle app e verrà aperto l’elenco dei comandi nel terminale. Per chiudere l’app dovrete inserire la scritta “kill” seguita dal numero PID.

Francesco Somma

