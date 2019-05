Semifinali All Together Now 2019: seconda puntata, ecco le esibizioni

Il 23 maggio è andata in onda su canale 5 la seconda puntata di All Together Now, lo show musicale condotto da Michelle Hunziker, che prevede tre fasi in cui i vari concorrenti si sfideranno e verranno valutati da un muro composto da 100 esperti di musica con a capo J-Ax.

Gli ascoldi di All Together Now

Anche questa puntata si è rivelata un successo dal punto di vista dello share realizzando il 15.3% per un totale di quasi 3 milioni di spettatori, battuti solamente da Il commissario Montalbano su Rai 1 che ha raggiunto più di 5 milioni di ascolti.

I semifinalisti della seconda puntata

Nella seconda puntata del programma i cantanti si sono battuti per raggiungere la semifinale ma solo in 5 ce l’hanno fatta come già successo nella prima serata della trasmissione. A superare questa fase di All Together Now sono stati:

– Federica Benci che ha cantato Don’t you worry bout a thing di Steve Wonder, dedicandola alla madre poliziotta e riuscendo a totalizzare 84 punti.

– Gregorio Rega che sul palco ha portato Dedicato a Te, classico dei Matia bazar. Con questo brano ha ottenuto 91 punti e i complimenti di Silvia Mezzanotte componente dello storico gruppo. Inoltre per il cantante non è la prima esperienza televisiva visto che nel 2015 aveva anche partecipato a The Voice.

– Michele Metta panettiere di 35 anni, originario di Canosa, si è presentato con You Make Me Feel di Syvester ottenendo 90 punti. Il canosino ha coltivato la passione per la musica fin da giovane esibendosi in feste private e negli oratori. Nel 2018 l’amministrazione ha deciso di inserire una sua esibizione nel programma estivo della sua città.

– Matteo Bigazzi, 22 anni, nato a Cesena, si è esibito nella seconda puntata di All Together Now con Great Balls of Fire di Jerry Lee Lewis ottenendo 88 punti.

– L’ultimo dei semifinalisti di questa puntata è Luca, 19enne, che nonostante la giovane età, grazie alle sue doti vocali è riuscito a far commuovere J-Ax sulle note di Just the Way You Are di Barry White, ottenendo 95 punti.

