Rosy Messina ad All Together Now 2019: chi è, carriera e biografia

Grande successo per Rosy Messina ad All Together Now! Il programma televisivo che va in onda dal 16 maggio su Canale 5, condotto da Michelle Hunziker e J-Ax, prevede una sfida musicale in tre fasi sottoposta alla valutazione di cento giudici, esperti musicali, che durante la gara possono unirsi ai concorrenti nel corso delle loro esibizioni.

La cantante siciliana, originaria di Caltagirone, ha conquistato il muro dei giudici totalizzando un punteggio di 99 su 100 e guadagnandosi l’accesso diretto alle semifinali. Oltre a Rosy, ad accedere alla penultima fase del programma sono stati:

– Veronica Liberati, che ha cantato Don’t let the sun go down on me e Io fra tanti

– Augusta Procesi

-Daria Biancardi con i brani Gloria e Last dance

-Antonio Gerardi che ha interpretato I feel good e It’s man’s man’s man’s world

Chi è Rosy Messina?

Rosy Messina si è esibita sul palco di All Together Now forte di un percorso di studi e preparazione non indifferente. Infatti la siciliana, che al momento è una docente di canto, ha conseguito la licenza di teoria e solfeggio presso il conservatorio Bellini di Catania, conseguendo anche il diploma in danza classica e moderna. Concluso questo percorso si è trasferita a Roma dove ha continuato la formazione e preso l’abilitazione della metodologia Orff-Schulwerk.

Esperienze lavorative

Nel suo curriculum, la cantante può vantare delle esperienze lavorative prestigiose come l’aver accompagnato in tour artisti del calibro di Alex Britti e Fiorella Mannoia, nonché l’aver partecipato ad Amici di Maria dei Filippi come corista di Renato Zero.

Così Rosy ha commentato la serata sui suoi social: “Grazie di cuore a tutti coloro che con un messaggino… un sorriso… un abbraccio… una parola piena di affetto mi ha sostenuta!! Il vostro piccolo gesto per me è immenso!!!! Grazie davvero!! “

Non resta che attendere la prossima puntata di All Together Now per vedere Rosy nuovamente all’opera.

