Stasera 27 maggio 2019 su Rai 3 alle 21.20 andrà in onda Il matrimonio che vorrei. La pellicola del 2012, il cui titolo originale è Hope Springs, è stata diretta da David Frankel, regista noto al grande pubblico soprattutto per Il diavolo veste Prada, Io e Marley e Collateral Beauty.

Una divertente commedia sentimentale che racconta la storia di una coppia di mezza età che, con la speranza di dare nuova linfa al proprio rapporto, si rivolge ad un consulente specializzato nel recupero di relazioni sentimentali e sessuali. Ma qual è la sinossi de Il matrimonio che vorrei?

Il matrimonio che vorrei: trama e anticipazioni

Il matrimonio che vorrei ha come protagonisti Kay e Arnold Soames, sposati da più di trent’anni. Nonostante sia passato molto tempo, tra i due il sentimento d’amore non si è mai affievolito e insieme hanno affrontato le difficoltà della vita. Tuttavia la passione travolgente che li univa è scomparsa a causa dagli impegni e le responsabilità quotidiane. L’intimità della coppia, che dorme anche in stanze separate, sembra oramai un capitolo chiuso fino a quando Kay legge il libro del dottor Bernie Feld esperto di relazioni sentimentali e sessuali. Di nuovo speranzosa, la donna prenota nel Maine una settimana di terapia di coppia proprio con Feld e solo dopo aver già pagato il viaggio avverte Arnold del percorso che stanno per intraprendere. L’uomo, abitudinario e scettico di natura, dopo molte esitazioni accetta di fare un tentativo.

I protagonisti de Il matrimonio che vorrei iniziano le sedute con Feld che, attraverso il dialogo, cerca di far emergere la passione sopita. La coppia quindi ripercorre tutte le tappe principali della proprio rapporto scoprendo di avere ancora dentro emozioni che sembravano scomparse. I due coniugi, stimolati dalle domande di Feld sui loro sentimenti e la vita sessuale, si riappropriano di una buona dose di intimità. Tuttavia non è facile recuperare ciò che è stato trascurato per tanto tempo e dopo i primi miglioramenti, Arnold e Kay sembrano destinati a dividersi. Come andrà a finire Il matrimonio che vorrei?

Il cast del film

Protagonisti de Il matrimonio che vorrei sono Meryl Streep nei panni di Kay Soames e Tommy Lee Jones in quelli di Arnold Soames. Steve Carell è il dottore Bernie Feld, Jean Smart è Eileen e Ben Rappaport è Brad.

Hanno partecipato al film anche Marin Ireland nel ruolo di Molly e Mimi Rogers in quello di Carol. Infine Becky Ann Baker è Cora, Susan Misner è Dana Feld e Brett Rice interpreta Vince. Completano il cast de Il matrimonio che vorrei Daniel Flaherty nella parte di Danny e Damian Young in quella di Mike.

