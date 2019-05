Risultati elezioni europee 2019: voti lista e candidati, i dati reali

Risultati elezioni europee: volge ormai al termine lo spoglio dei voti; è possibile dire che c’è un unico grande vincitore di questa tornata ed è la Lega di Matteo Salvini. Diametralmente, il Movimento 5 Stelle appare in caduta libera, soprattutto, confrontando il dato odierno con quello delle ultime Politiche. I pentastellati sono tati superati dal Pd che, nonostante la crescita rispetto al 4 marzo scorso, vedono dimezzati i propri consensi rispetto alla tornata precedente. Forza Italia manca il proprio obiettivo minimo: raggiungere il 10%. Cresce, invece, Fratelli d’Italia: è il secondo partito che aumenta di più i consensi dopo il Carroccio.

Risultati elezioni europee: voti e percentuali

Quando, sono state scrutinate 61.559 sezioni su 61.576, la Lega ha raccolto 9.150.253 voti che equivalgono a una percentuale del 34,22%. Segue il Partito Democratico con 6.048.378 voti: raggiunta una percentuale del 22,69. In terza posizione il Movimento 5 Stelle: 4.551.356 voti per i pentastellati che raccolgono un magro 17,08. Forza Italia ha preso 2.343.753 voti (8,79%), Fratelli d’Italia 1.722.722 voti (6,46%).

Dunque, rimangono al di sotto della soglia di sbarramento necessaria per eleggere almeno un eurodeputato tutti gli altri partiti. Primo degli esclusi, per così dire, +Europa con 822,523 voti (3,09%). Europa Verde, che ha preso 609.437 voti (2,29%), supera La Sinistra che si ferma all’1,74% (464.959 voti). Partito Comunista, Partito Animalista, Svp, Popolo della Famiglia, Casapound, Popolari per l’Italia, Partito Pirata, Forza Nuova, Autonomie per l’Europa, Ppa-Movimento Politico Pensiero Azione si attestano tutti sotto l’1%.

I risultati delle circoscrizioni

Risultati elezioni europee: Lega, Pd, Movimento 5 Stelle; in quest’ordine, le tre forze politiche occupano il podio nelle circoscrizioni Nord Ovest, Nord Est e Centro. Da segnalare come al quarto posto nell’Italia Centrale Fratelli d’Italia abbia superato Forza Italia. Il Movimento 5 Stelle conquista il primato nella Circoscrizione Sud, al secondo posto la Lega al terzo il Pd. Pentastellati in testa, poi Carroccio e Pd anche nella circoscrizione relativa alle isole.

