Federica Filannino a The Voice 2019: chi è, carriera e biografia

Nel corso della quinta puntata di Blind Audition di The Voice 2019, andata in onda martedì 21 maggio 2019, si è esibita anche Federica Filannino, una delle voci più sorprendenti del talent show di Rai 2. Ecco la carriera e la biografia della concorrente, non nuova alla televisione italiana.

Chi è Federica Filannino

Federica Filannino è nata a Barletta il 14 ottobre 1992. Appassionata di musica sin da piccola, ha studiato canto jazz e pianoforte al Conservatorio Nino Rota di Monopoli, in provincia di Bari. Durante la sua carriera, Federica ha partecipato ad alcuni concorsi canori di livello nazionale, come la Stella del sud o Una notte tra le stelle. In molti, però, si ricorderanno di lei per la sua partecipazione alla dodicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Dopo la sua esperienza in televisione, Federica si è esibita in varie piazze, per poi trasferirsi in Inghilterra per studiare la lingua inglese.

Tornata in Italia, ha voluto mostrare il suo talento musicale sul palco di The Voice 2019. Infatti, durante la quinta puntata di Blind Audition del talent di Rai 2, Federica è riuscita a stupire tutti con la sua personalità e la sua bellissima voce. Il tutto è avvenuto sulle note di Via con me di Paolo Conte, riletta in una versione originale. Con la sua esibizione, la giovane cantante ha fatto colpo su Gué Pequeno, l’unico coach rimasto in gioco, che con lei ha chiuso il suo Team. Il rapper ha inoltre deciso di portarla con sé alle Battles, la prossima fase del talent show condotto da Simona Ventura.

Giorgia Incatasciato: dalle vie di Catania a The Voice. Chi è

Vita privata e curiosità sulla cantante

Federica Filannino, nonostante abbia solo 26 anni, è già madre di un bambino di 3 anni. Il piccolo appare spesso in alcuni scatti che la giovane cantante di Barletta pubblica sul suo account Instagram, il quale attualmente conta più di 4 mila followers.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM