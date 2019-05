Squadre The Voice 2019: composizione concorrenti e scelte dei giudici

Martedì 21 maggio 2019 è andato in onda l’ultimo appuntamento con le Blind Audition di The Voice 2019. Nel corso della puntata, i giudici hanno dovuto cercare gli ultimi talenti da aggregare al proprio team, al raggiungimento di quattordici componenti. Di questi, ne hanno dovuti poi scegliere sei, i Best Six, che faranno parte della loro squadra definitiva e passeranno alla prossima fase dello show. Ecco chi sono state le ultime scelte dei giudici e come sono composte le squadre.

Le ultime scelte dei giudici di The Voice 2019

La prima concorrente che sale sul palco di The Voice 2019, nel corso dell’ultima puntata di Blind Audition, è Elisabetta Pia Ferrari. La 29enne romana, con Come di Jain, si conquista un posto nel team di Gigi D’Alessio, il quale, dopo Morgan, diventa il secondo coach a completare la sua squadra.

Elettra Lamborghini, invece, accoglie nella sua squadra la 29enne Jessica Lorusso, esibitasi sul palco con la versione di Demi Lovato di Let it go, e la rapper Leslie, che si è presentata con Ready or not dei Fugees. L’ultimo posto disponibile nel team della giovane ereditiera lo conquista la giovanissima Giuliana Maffei, di 16 anni, con Friends di Marshmello feat. Anne-Marie.

Entra infine a far parte del team di Gué Pequeno il 25enne Francesco Da Vinci, figlio del cantante Sal Da Vinci, che stupisce col suo inedito L’amore fa paura. Insieme a lui, anche la talentuosa 26enne Federica Filannino, ultima esibizione della puntata, riesce a convincere tutti i presenti ritagliandosi uno spazio nel Team Guè.

Composizione dei Best Six

Dopo le Blind Audition, i quattro giudici hanno dovuto scegliere i sei componenti del loro team da portare alle Battles. Ecco chi sono i cantanti che saranno presenti alla prossima fase di The Voice 2019:

Team Elettra – Leslie, Miriam Ayaba, Trisss, Greta Giordano, Tahnee Rodriguez e Andrea Bertè.

Team Morgan – Diablo, Joe Elle, Matteo Camellini, Violet, Erica Bazzeghini e Naïve (Noemi Mattei).

Team Gué – Federica Filannino, Ilenia Falco, Brenda Carolina Lawrence, Francesco Da Vinci, Hindaco e Josuè Previti.

Team Gigi – Andrea Settembre, Domenico Iervolino, Eliza G., Elisabetta Pia Ferrari, Carmen Pierri e Sofia Sole Cammarota.

