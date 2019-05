Chi è Jessica Lorusso di The Voice 2019: carriera, biografia ed esibizione

The Voice è giunto alla quinta puntata, le blind auditions stanno per concludersi e i coach hanno quasi ultimato le proprie squadre. Solo Elettra Lamborghini e Guè Pequeno devono completare i propri team. In questa puntata Elettra è riuscita a portare con sè, oltre a Leslie, anche Jessica Lorusso, perfetto connubio tra cantautorato e musical.

Jessica Lorusso: carriera e biografia

Per scoprire di più sulla vita di Jessica è possibile visitare il suo sito ufficiale dal quale si apprende che è una performer di musical nel panorama italiano ed è anche la corista di Eros Ramazzotti. Si dichiara una cultrice della voce, per lei il canto è libertà: “Scrivere e cantare la mia musica mi rende libera. Libera di essere tante cose ma sempre me stesa.” Jessica ha 29 anni e viene da Milano e ha iniziato a cantare all’età di 6 anni. A 20 anni si avvicina ai musical. Non a caso all’esibizione porta un brano del film Disney Frozen, “Let it go”, dimostrando grande controllo e potenza vocale. Rivela di essere approdata a The Voice perché si sente pronta a raccontare se stessa mettendoci il cuore, infatti è convinta di questo: “ Ci vuole cuore per cantare.” Jessica è un artista eclettica, passa dal soul alla lirica, dal pop al musical e attualmente sta lavorando al suo primo album

La performer riempie così le fila del team Lamborghini e Morgan ha commentato: “Invidio Elettra, perché è riuscita ad averti”. Guè ha voluto procedere con metodo per la scelta dell’ultimo membro della sua squadra e non ha voluto premere il pulsante anche perché secondo lui il suo team ha già degli elementi come Jessica. Elettra si è detta contenta di non aver dovuto contendere il talento che purtroppo non è riuscita ad approdare alle Battles.

