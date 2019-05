Calciomercato Inter, ultime notizie trattative: cessioni e acquisti

Con il campionato appena terminato che ha sancito il quarto posto, e dunque l’accesso alla Champions League, è ora di parlare di calciomercato.

Calciomercato Inter: la vicenda allenatore

Calciomercato Inter: nonostante sia riuscito a conquistare la qualificazione alla prossima Champions League, è questione di giorni prima che venga ufficializzato l’esonero di Luciano Spalletti e l’ingaggio di Antonio Conte. L’ex allenatore di Juventus e Chelsea infatti sarebbe pronto a firmare un contratto triennale da ben 12 milioni a stagione. La firma è attesa entro Mercoledì, con la conferenza stampa che si terrà verosimilmente entro Giovedì.

Quanto guadagna il Napoli in Serie A 2018/2019 e montepremi

Inter: le richieste di Conte

Calciomercato Inter: un nuovo allenatore, soprattutto se desideroso di raggiungere determinati obiettivi e con un’idea di gioco ben precisa come Conte, chiede sempre alla società degli acquisti mirati, proviamo a delineare i profili desiderati da Conte.

DIFESA: Il portiere, a meno di clamorose operazioni di mercato, rimarrà l’affidabile Handanovic. La difesa, dopo l’acquisto di Godin, sembra già blindata; Conte giocherà probabilmente con una difesa a 3, composta da De Vrij, Skriniar e Godin. Non ci si aspetta di vedere altri colpi di mercato in difesa dunque, con la possibilità invece che qualche giocatore dal peso tecnico minore lasci la squadra per sfoltire l’organico.

CENTROCAMPO: Se Conte utilizzerà la difesa a 3 avrà bisogno di esterni di prima qualità per supportare il suo gioco offensivo, figure che al momento non sono presenti nella rosa nerazzurra. Keita Balde è un profilo interessante per il futuro, ma ricorda un po’ Koman ai tempi della Juventus e potrebbe giocare la maggior parte delle sue gare da subentrato. Serve poi almeno un centrocampista dai piedi buoni, che imposti ogni manovra d’attacco della squadra (prima Pirlo e poi Pjanic alla Juve e Jorginho al Chelsea sono gli esempi).

Calciomercato Inter:



ATTACCO: La vicenda Icardi verrà valutata presumibilmente dopo i primi incontri tra squadra e allenatore, l’argentino ha fatto terra bruciata attorno a se durante questa stagione e non è più ben visto da buona parte della tifoseria, anche per via dello scarso rendimento stagionale. Sarà probabilmente decisione di Conte se Icardi rimarrà all’Inter o meno. Conte che avrebbe già indicato Edin Dzeko come possibile sostituto; lo voleva già al Chelsea, trasferimento poi sfumato all’ultimo, e potrebbe puntare su di lui all’Inter. L’attaccante della Roma difficilmente rimarrà in giallorosso al termine di questa sessione di mercato e se le intenzioni saranno serie ci sono buone probabilità che vestirà la maglia dell’Inter la prossima stagione.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM