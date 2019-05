Quanto guadagna il Napoli in Serie A 2018/2019 e montepremi

Il Napoli, dopo l’addio di Sarri e l’arrivo di Ancelotti, ha vissuto una stagione senza particolari squilli ma che l’ha portato a occupare stabilmente il secondo posto in campionato dietro la corazzata juventina fino all’ultima giornata. Anche il prossimo anno, quindi, la compagine partenopea giocherà la Champions League: quanto vale la qualificazione?

Quanto guadagna il Napoli: Serie A, premio di quasi 20 milioni di euro

In base al piazzamento in campionato, la Lega di Serie A assegna un montepremi – un miliardo accumulato grazie alla vendita dei diritti televisivi – più o meno sostanzioso: alla Juventus giunta al primo posto per l’ottavo anno consecutivo spettano 23,4 milioni circa secondo una stima della Gazzetta dello Sport, al Napoli giunto secondo, invece, dovrebbero andare 19,4 milioni di euro.

Da sottolineare, però, che sulla fetta che viene spartita ai vari club pesano anche altri fattori – oltre alla posizione ricoperta al termine del torneo (vale il 15% del totale) – come risultati storici, il radicamento sociale; inoltre, bisogna ricordare che la metà del tesoretto viene diviso equamente tra tutte le società che hanno partecipato alla prima serie italiana.

Quanto guadagna il Napoli: Champions League, le prime stime

A tutte le 32 squadre che parteciperanno alla prossima edizione della Champions sono assicurati 15,25 milioni di euro. D’altra parte, ci sono in ballo altri bonus ma per conoscerne l’importo preciso bisognerà aspettare la finale di Europa League e, soprattutto, i playoff per la qualificazione ai gironi della Champions 19/20. In pratica, le 32 squadre che giocheranno la fase finale dell’ex Coppa dei Campioni verranno classificate in base a ranking storico e market pool (sostanzialmente i diritti tv che le emittenti pagano a ciascuna lega nazionale che poi li divide alle squadre qualificate).

Ora, la Juve occuperà sicuramente il sesto posto (prenderà come minimo 13,4 milioni dai diritti tv e 29,8 milioni per il ranking storico, Inter e Atalanta, come il Napoli non sanno ancora la loro posizione definitiva. L’Inter è adesso in 16esima posizione (18,7 milioni di euro) ma potrebbe scendere fino alla 21esima (14,4 milioni) se si qualificheranno ai gironi Ajax, Lione, Porto e Arsenal. Il Napoli è al 17esimo posto (17,7 milioni) ma potrebbe scendere di quattro posizioni (13,3 milioni).

