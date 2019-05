Quando arriva l’estate 2019: meteo giugno Italia e temperature

Quando arriva l’estate 2019? È una domanda che si pongono in molti, visto il brutto tempo degli ultimi giorni e la primavera che è stata praticamente un miraggio. L’estate, come ben saprete, arriva il 21 giugno, ma le temperature (e le condizioni meteorologiche) che stiamo vivendo in questi giorno non sono proprio condizioni abituali per fine maggio.

Quando arriva l’estate 2019: giugno inizia con sorpresa

È vero che nella giornata di oggi le temperature sono la media (meno il tempo, visto l’allerta nubifragi diramata in alcune Regioni), ma già da martedì 28 maggio le cose cambieranno, con temperature al di sotto della media. Colpa di un vortice d’aria fredda proveniente dal Nord Europa, che prima investirà il Settentrione, per poi muoversi verso il Centro Nord e quindi, verso la fine della settimana, anche verso il Sud. Ma lo scenario cambierà comunque nel weekend, almeno su una parte dell’Italia. E proprio in quelle Regioni centro-settentrionali che per prime saranno investite dall’ultimo vortice di aria fredda.

Nelle aree della Pianura Padana, ma anche verso le zone più settentrionali delle Regioni centrali e in quelle interne della Sardegna il prossimo sarà un weekend quasi estivo, con il termometro che potrebbe sfiorare perfino i 30 gradi. L’instabilità meteorologica durerà ancora un po’ (al Sud è prevista per la fine di questa settimana) ma la colonnina di mercurio potrebbe salire gradualmente arrivando a salutare (forse definitivamente per quest’anno) il brutto tempo e le basse temperature.

Previsioni a lungo termine: estate torrida o capricciosa?

Qualche tempo fa le previsioni a lungo termine parlavano di un’estate torrida, con una bolla africana pronta a portare 40 gradi su tutta la Penisola, vere e proprie correnti di afa intervallate ogni tanto da nubifragi quasi tropicali, con tanto di trombe d’aria. Guardando il cielo, questa previsione sembra essere lontana, ma c’è da dire che i tre mesi più caldi dell’anno devono ancora arrivare e il mese di giugno potrebbe aprirsi andando proprio in questa direzione. Tuttavia un conto sono le temperature, un altro sono le condizioni meteo. Anche nel mese di giugno, infatti, il rischio piogge sembra essere piuttosto alto. Un danno non da poco a chi ha programmato le vacanze proprio per questo mese.

Autunno anticipato ad agosto 2019?

Tuttavia c’è anche da dire che IlMeteo parla già di autunno anticipato, per agosto 2019. “Tutta l’Italia, secondo la tendenza di CFS, vedrebbe valori sotto media da 1 a 3 gradi”. In particolare le temperature inferiori a 1 grado sotto la media sarebbero nelle Regioni nord-orientali e su quelle centrali, senza dimenticare le Isole e l’estremo Sud. Altrove le temperature potrebbero essere “addirittura di 2 o 3 gradi sotto quella media”.

Quando arriva l’estate 2019? Le previsioni per giugno e luglio

Ok, ma allora quando arriva questa benedetta estate 2019? Dalle ultime previsioni sembra che il caldo arriverà gradualmente a partire dalla metà di giugno. Le temperature saliranno nelle ultime due settimane del mese, per poi stabilizzarsi sulla media estiva nel mese di luglio. Ma per avere aggiornamenti ufficiali e più attendibili, bisognerà attendere le previsioni a breve termine.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM