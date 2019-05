Elisabetta Pia Ferrari a The Voice 2019: chi è, carriera e biografia

L’ultima cantante a completare il team di Gigi D’Alessio è Elisabetta Pia Ferrari. Durante la quinta puntata del programma condotto da Simona Ventura, Elisabetta con la sua grande personalità ha stupito tutti, pubblico e giudici che hanno provato a portarla nei rispettivi team.

Chi è Elisabetta Pia Ferrari

Elisabetta ha 29 anni, è di Roma ma vive a Terracina ed è madre di ben 5 figli, nella vita fa la consulente commerciale per una multinazionale. L’impiego però non le impedisce di continuare a coltivare le sue passioni: la musica e il canto, infatti si esibisce spesso nei locali romani.

La musica per lei rappresenta il luogo ideale perché a detta sua “basta chiudere gli occhi e sei ovunque tu voglia essere.“. La sua storia di vita è molto particolare: la mamma è italiana e il papà è senegalese ma fino all’età di 15 non sa nulla di lui. Soltanto ad una festa Elisabetta conosce un cugino del padre e decide di andare ad Amsterdam per conoscerlo e parlando della vicenda ha commentato con il sorriso: “È stato un bel momento!“.

L’esibizione

Arriva a The Voice perché ha voglia di competizione e durante la blind audition ha cantato “Come” di Jain, conquistando da subito il pubblico e anche Gigi D’Alessio che è il primo giudice a girarsi, peraltro bloccando Guè Pequeno che si vede così sfuggire la particolare voce della ragazza. La Ferrari commenta le lusinghe di Elettra dicendo: “Sarei la prima Ferrari ad andare nel team Lamborghini…!”. Morgan nel frattempo non può più intervenire avendo completato il suo team. Ad avere la meglio sarà Gigi che, oltre a completare il team con lei, potrà far esibire il talento romano durante le battle nelle prossime puntate del talent di Rai2.

