Leslie a The Voice 2019: chi è, carriera e biografia

Durante la quinta puntata di The Voice of Italy 2019 Leslie, ha lasciato tutti sorpresi. Durante la blind audition Lisa Cardoni, in arte Leslie, si è presentata al pubblico e ai giudici del programma condotto da Simona ventura con il brano “Ready or Not” dei Fugees unendo le proprie liriche al pezzo e ha subito convinto l’ereditiera di casa Lamborghini.

Carriera e Biografia di Leslie

Lisa ha 25 anni, dieci dei quali li ha passati a fare l’operaia, è cresciuta a Pescara ma dall’età di 16, dopo la separazione dei genitori, si è trasferita a Bologna. Ad oggi lavora per un noto fast food ma fin da piccola il suo sogno è stato cantare le sue rime. Già da piccolissima si avvicina al rap, ascoltando su Mtv un singolo di Eminem. La carriera di Leslie inizia intorno al 2013 quando conquista un posto in “24/7 Mixtape”, un progetto che prevede la presenza dei migliori mc’s della scena e ad oggi, sempre sul piano musicale, è molto attiva: ha diversi singoli pubblicati su YouTube, ha collaborato a diversi dischi come Dead Poets II del producer Dj FastCut, e nel 2018 ha pubblicato, insieme al collettivo di producers The Ceasars il suo primo Ep “S/N”. Adesso è pronta a sgomitare e farsi largo in un mondo prettamente maschile e The Voice è la possibilità di fare il salto di qualità: “The Voice per me è una cosa matta, però mi hanno detto che se vuoi qualcosa che non hai mai avuto devi fare qualcosa che non hai mai fatto. E io voglio The Voice”

L’esibizione

Durante l’esibizione Elettra Lamborghini ha subito premuto il pulsante dichiarandosi piacevolmente stupita: “Ti ho trovata molto vera e intensa. Mi piace molto il tuo timbro, è particolare”. Guè invece non si è girato anche se conosce già la ragazza abruzzese e ne apprezza il valore, motivando la sua scelta dicendo che il suo team ha già degli elementi con queste caratteristiche. In questo modo Elettra Lamborghini completa il suo team e in più Leslie conquista un posto fra i “best six” e parteciperà direttamente alle Battles in onda martedì 28 maggio su Rai2.

