Candidati Lega eletti alle elezioni europee 2019 nomi lista e preferenze

Il risultato delle Europee non è stato soltanto un trionfo per la Lega ma anche per il suo leader Matteo Salvini. Il vicepremier e Ministro dell’Interno, capolista del Carroccio in tutte e 5 le circoscrizioni in cui era diviso il territorio italiano, ha preso da solo quasi quanto tutta Forza Italia.

Candidati Lega: Salvini campione di preferenze

Il nome di Matteo Salvini è stato scritto sulla propria scheda elettorale da 2 milioni e 205mila elettori. Il capo della Lega è di gran lunga il candidato più votato dell’ultima tornata di Europee, anche più di Berlusconi che spesso, in passato, ha vinto lo stesso titolo. Anzi, domenica 26 maggio, da solo Salvini ha preso quasi più dei voti raccolti dal partito dell’ex premier nel complesso (2 milioni e 343mila).

I dati diventano ancor più impressionanti guardando i dati delle circoscrizioni del Nord Italia: nel Nord Ovest Salvini ha preso 684mila voti, nel Nord Est 544mila, dietro di lui Giuliano Pisapia e Carlo Calenda che, però, non sono andati oltre quota 261mila il primo e 272mila voti il secondo. Nella circoscrizione Centro il ministro Salvini si ferma, per così dire, a 391mila preferenze; detto ciò, anche se nella circoscrizione Sud e in quella insulare primo partito è il Movimento 5 Stelle, il nome più scritto rimane sempre quello del segretario leghista.

I candidati leghisti che dovrebbero sedere all’Europarlamento

Ancora non ci sono certezze sui nomi degli eurodeputati eletti nelle fila della Lega: la situazione dovrebbe divenire più chiara, anche per gli altri partiti, intorno a mercoledì 29 maggio 2019. Detto ciò, considerando che il capolista Salvini cederà il posto conquistato per ciascuna delle circoscrizioni, dovrebbero essere questi i nomi dei nuovi europarlamentari della Lega:

Nord Ovest

Ciocca, Sardone, Tovaglieri, Lancini, Gancia, Zambelli, Panza, Zanni, Cappellari

Nord Est

Bizzotto (94.812 voti di preferenza), Da Re (43.418), Borchia (37.406), Basso (25.377), Lizzi (25.295), Dreosto (23.179)

Centro

Ceccardi (43.241), Rinaldi (36.047), Bonfrisco (31.687), Adinolfi (29.838), Regimenti (23.733)

Sud

Casanova (64.422), Caroppo (50.314), Vuolo (40.916), Grant (35.563), Sofo

Isole

Tardino (32.792), Donato (28.071)

