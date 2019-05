Risultati elezioni europee 2019 Circoscrizione Sud: candidati eletti e voti

Verdetti ufficiali per tutto il Meridione. La fotografia consegnata da queste europee è quella di un Sud disilluso, con scarsa partecipazione e in controtendenza rispetto al resto d’Italia. Il Movimento 5 Stelle vince quasi ovunque ma, a causa della bassa affluenza, il peso specifico del voto meridionale è decisamente più basso rispetto a quello delle altre circoscrizioni.

Risultati elezioni europee, circoscrizione Sud: la Lega vince in Abruzzo. M5S primo partito

Il primo partito nella circoscrizione del Meridione – che escludono le Isole – è il Movimento 5 Stelle. I pentastellati si fermono poco al di sotto dei 30 punti percentuali, precisamente al 29,16%. Seconda posizione per la Lega che ottiene il 23,46% dei consensi. Male il Partito Democratico un po’ ovunque in questa circoscrizione, dove ottiene risultati peggiori rispetto alla media nazionale. Al Sud, i “dem” rimagono terzo partito con il 17,85% dei consensi (rispetto al dato nazionale che segna 22,7%).

Spicca il dato della Regione Abruzzo. Qui, c’è stato un forte calo della partecipazione rispetto a cinque anni fa e, al contempo, è passata sotto l’ala della Lega, che sfonda con il 35,3%. A distanza il M5S che non va oltre il 22,44%.

Risultati elezioni europee: chi è stato eletto nella circoscrizione Sud?

Tra i candidati eletti nella circoscrizione Sud, ci sono alcuni nomi noti. Parliamo di Laura Ferrara (M5S) e Andrea Cozzolino (quest’ultimo in quota PD e già al suo terzo mandato come europarlamentare).

Per i pentastellati, si segnalano anche Maria Chiara Gemma e Mariano Peluso. Seguendo con il secondo partito della circoscrizione, il carroccio irrompe con Casanova e Caroppo. I terzi classificati, i dem, portano – come detto – il già navigato Cozzolino, Giosi Ferrando e il capolista Franco Roberti (quest’ultimo caldeggiato dal Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca). Per Forza Italia, spicca – ovviamente – Silvio Berlusconi (capolista in quasi tutte le circoscrizioni e che ritorna in un Parlamento dopo l’allontanamento del 2013). Riconferma – in FI – anche per Fulvio Martusciello, al suo secondo mandato consecutivo.

