Risultati elezioni europee 2019 Circoscrizione Isole: eletti e preferenze

Risultati elezioni europee 2019: nella circoscrizione Italia Insulare che comprende Sardegna e Sicilia il voto si è discostato dal trend nazionale. Primo dato: la forza politica più votata è stata il MoVimento 5 Stelle. Seconda la Lega e terzo il PD. Dopo il PD, Forza Italia e Fratelli d’Italia.

Risultati elezioni europee 2019, distribuzione seggi

Il MoVimento 5 Stelle ha raccolto quasi il 30%, precisamente il 29,9% e degli 8 seggi complessivi elegge nella circoscrizione Isole 2 europarlamentari. Si tratta di Dino Giarrusso detto Iena che ha alimentato tantissime polemiche in campagna elettorale (il detto Iena dipende dal fatto che in passato ha collaborato con il programma con Nadia Toffa che va in onda su Italia 1) primo degli eletti con 116 mila voti. Ed Ignazio Corrao che si posiziona secondo con ben 115 mila preferenze.

La Lega elegge altri due europarlamentari raccogliendo il 22,4%. Prima posizione sempre per il votatissimo leader Salvini forte delle sue 239 mila preferenze nelle Isole. Seguito da Annalisa Tardino e Francesca Donato rispettivamente con 32 e 28 mila voti. Tardino è la seconda degli eletti mentre Donato è la prima dei non eletti. Potrebbe subentrare a Salvini.

Altri 2 europarlamentari per il PD con il 18,5%. Si tratta di Pietro Bartolo (135 mila voti) e Caterina Chinnici (112 mila voti).

Berlusconi e Meloni premiati dal voto

Risultati elezioni europee 2019 nelle Isole: 1 seggio a testa per Forza Italia e Fratelli d’Italia. Come nel caso della Lega i più votati sono stati i leader nazionali. Berlusconi con 90 mila consensi personali seguito da Giuseppe Milazzo e Saverio Romano (entrambi tra i 70 e i 75 mila voti) in Forza Italia.

Invece in Fratelli d’Italia dietro Giorgia Meloni con i suoi 63 mila voti, il primo dei non eletti è Raffaele Stancanelli che ha raccolto più di 30 mila voti.

Curiosità sul voto e su Risultati elezioni europee 2019 isole: se da una parte le preferenze hanno premiato Pietro Bartolo, sindaco dei migranti, candidato col PD c’è da registrare l’ottimo risultato della Lega nell’isola di Lampedusa e Linosa. Dove il partito di Salvini ha superato il 45,85% dei voti.

