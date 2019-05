Risultati elezioni Modena 2019: consiglieri comunali eletti, nomi e voti

Dopo il 2014, quando alle ultime amministrative si andò al ballottaggio, il centrosinistra conquista Modena al primo turno. In una città che è sempre stata sua (nel 2014 ci fu il ballottaggio veramente per poco), il centrosinistra, forte anche dei consensi registrati nella città emiliana per il PD parlando di europee, può dormire ancora sonni tranquilli con la riconferma di Gian Carlo Muzzarelli, volato sopra i 50 punti percentuali di preferenze.

Risultati elezioni Modena 2019: chi ha vinto, le percentuali

Questi i risultati delle elezioni amministrative a Modena, conclusesi con l’elezione di Gian Carlo Muzzarelli.

Gian Carlo Muzzarelli (centrosinistra): 53,42%;

(centrosinistra): 53,42%; Stefano Prampolini (centrodestra): 31,77%;

(centrodestra): 31,77%; Andrea Giordani (M5S): 9,51%;

(M5S): 9,51%; Carolina Giada Coriani (Lista Civica, Modena Volta Pagina): 3,05%;

(Lista Civica, Modena Volta Pagina): 3,05%; Cinzia Franchini (Lista Civica, Modena Ora): 1,32%;

(Lista Civica, Modena Ora): 1,32%; Luca Ghelfi (Lista Civica, Idea – Identità E Azione-Popolo E Libertà): 0,49%;

(Lista Civica, Idea – Identità E Azione-Popolo E Libertà): 0,49%; Sergio Celloni (Lista Civica, Giustizia Onore Libertà): 0,44%.

Va segnalato tuttavia che, rispetto al 2014 quando il duello fu tra centrosinistra e Movimento 5 Stelle, il centrodestra sembra piuttosto cresciuto nei consensi. 5 anni fa, infatti, il centrodestra guidato da Giuseppe Pellacani ottenne il 12,52% delle preferenze. Va anche detto che allora il centrodestra era formato da Forza Italia, UDC e Fratelli d’Italia e la Lega (3,12%) correva da sola (23,31% di consensi in questa tornata per la Lega). Crollo invece per il Movimento 5 Stelle, che dal 16,33% di 5 anni fa passa al 9,5%.

La diretta di Termometro Politico sulle amministrative 2019

Elezioni amministrative Modena 2019: preferenze, voti e seggi

Sopra abbiamo visto le preferenze degli elettori di Modena espresse in percentuali. Adesso andiamo a riassumere anche il numero dei voti e il numero dei seggi ottenuti da ciascun partito che hanno sostenuto i primi tre candidati.

Candidato Percentuale Voti Partiti / Voti / Percentuali Seggi Partiti Totale Seggi Gian Carlo Muzzarelli (Csx) 53,42% 50.750 Partito Democratico / 33.565 / 36,21% Sinistra per Modena / 7.373 / 7,95% Modena Solidale / 3.397 / 3,66% Verdi / 2.780 / 3% +Europa-Italia in Comune / 2.190 / 2,36% 15 3 1 1 0 20 Stefano Prampolini (Cdx) 31,77% 30.178 Lega Salvini Premier / 21.608 / 23,31% Forza Italia / 3.688 / 3,98% Fratelli d’Italia – Il Popolo della Famiglia / 3.412 / 3,68% Energia per l’Italia-Per Modena-Rinnova / 834 / 0,90% 6 1 1 0 8 Andrea Giordani (M5S) 9,51% 9.033 Movimento 5 Stelle / 8.997 / 9,71% 2 2

I consiglieri comunali eletti

Di seguito i consiglieri comunali eletti (tra parentesi le preferenze).

I 20 consiglieri comunali eletti con il candidato di centrosinistra Gian Carlo Muzzarelli.

PD : Federica Venturelli (1377), Fabio Poggi (850), Antonio Carpentieri (497), Tommaso Fasano (493), Alberto Cirelli (488), Grazia Baracchi (482), Mara Bergonzoni (461), Ludovica Carla Ferrari (445), Stefano Manicardi (414), Diego Lenzini (408), Marco Forghieri (408), Vittorio Reggiani (403), Ilaria Franchini (377), Lucia Connola (350), Ferdinando Tripi (343).

: Federica Venturelli (1377), Fabio Poggi (850), Antonio Carpentieri (497), Tommaso Fasano (493), Alberto Cirelli (488), Grazia Baracchi (482), Mara Bergonzoni (461), Ludovica Carla Ferrari (445), Stefano Manicardi (414), Diego Lenzini (408), Marco Forghieri (408), Vittorio Reggiani (403), Ilaria Franchini (377), Lucia Connola (350), Ferdinando Tripi (343). Sinistra per Modena : Camilla Scarpa (575), Andrea Bosi (369), Roberta Pinelli (209).

: Camilla Scarpa (575), Andrea Bosi (369), Roberta Pinelli (209). Verdi : Alessandra Filippi (100).

: Alessandra Filippi (100). Modena Solidale: Katia Parisi (623).

Di seguito gli 8 consiglieri comunali eletti con il candidato di centrodestra Stefano Prampolini.

Lega : Luigia Santoro (263), Antonio Baldini (236), Alberto Bosi (204), Giovanni Bertoldi (200), Barbara Moretti (178), Beatrice De Maio (155).

: Luigia Santoro (263), Antonio Baldini (236), Alberto Bosi (204), Giovanni Bertoldi (200), Barbara Moretti (178), Beatrice De Maio (155). Forza Italia : Anna Maria Bonacini (131).

: Anna Maria Bonacini (131). Fratelli d’Italia: Elisa Rossini (246).

Infine i 2 consiglieri comunali eletti con il candidato M5S Andrea Giordani.

M5S: Giovanni Silingardi (134), Enrica Manenti (94).

