Elezioni amministrative 2019: risultati e proiezioni comunali in diretta live

AGGIORNAMENTO – Ore 13.05: tra poco meno di 1 ora comincerà lo spoglio per le comunali. Seguiteci in diretta.

Domenica 26 maggio 2019 non è stato solo il giorno delle elezioni europee, ma anche delle elezioni amministrative. Lo spoglio comincia alle ore 14 di lunedì 27 maggio 2019 e nella serata di ieri non sono ancora usciti i primi exit poll a differenza del Piemonte. Parlando di numeri, ricordiamo che sono stati chiamati al voto gli elettori che risiedono in 3.865 comuni, di cui 30 capoluoghi di provincia e 6 di regione.

Ricordiamo inoltre che per le elezioni amministrative è consentito il voto disgiunto. Ciò significa che gli elettori hanno potuto votare per un candidato sindaco e per una lista non collegata al candidato sindaco stesso.

Di seguito andremo a riepilogare gli ultimi aggiornamenti relativi ai Comuni in cui gli elettori hanno votato il proprio sindaco e il Consiglio comunale.

Intanto importanti risultati sono arrivati dalle elezioni europee: la Lega è infatti salita al vertice, come primo partito in assoluto, ribaltando i “giochi di potere” con il Movimento 5 Stelle rispetto allo scorso 4 marzo. Rilevante anche il sorpasso del Partito Democratico sul Movimento 5 Stelle, con il partito di Zingaretti che torna dunque al secondo posto.

Importante anche quanto emerso dagli exit poll per le regionali in Piemonte, dove il candidato di centrodestra Alberto Cirio è risultato nettamente avanti al candidato di centrosinistra e presidente uscente Sergio Chiamparino.

