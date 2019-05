Smartphone Tiktok: uscita, anticipazioni e scheda tecnica

Bytedance è la società che gestisce la più popolare delle applicazioni del momento, ovvero Tiktok. L’idea dell’azienda è quella di lanciare uno smartphone specifico per la realizzazione di video ad alta definizione, una scelta che porterebbe anche ad un grande salto di qualità per la società stessa. In Cina l’applicazione ha avuto un enorme successo, un vero e proprio crack. Pian piano però, l’influenza dell’app stessa si è estesa al resto del mondo. I punti di forza? La semplicità dietro la possibilità di creare contenuti divertenti costituiti da brevi video.

Smartphone Tiktok: i piani della società

Non è molto recente infatti la notizia che vede la società coinvolta in diverse operazioni di collaborazione. Queste partnership vanno in diverse direzioni, dalla Lark passando per la messagistica di Feiliao fino ad arrivare ad un servizio di streaming musicale. Il Financial Times però, riporta un colpo molto più grosso, la creazione di uno smartphone dedicato ai video, con alta risoluzione. Il prezzo potrebbe essere abbordabile, anche se, non ci sono informazioni relative alle specifiche, ci si può basare più che altro su sentori.

Smartphone Tiktok: le possibili caratteristiche

Ma cosa potrebbe avere in dotazione lo smartphone di Bytedance? Innanzitutto uno schermo spazioso, utile per l’editing dei filmati, ma non solo, anche una fotocamera ad alta risoluzione, con un doppio o triplo sensore. Inoltre l’apertura potrebbe essere quanto più scorrevole possibile. Circa il processore invece, ci si potrà aspettare qualcosa di medio raggio, che non vada a competere troppo con i top di gamma e che mantenga bassi i prezzi. Anche altri colossi come Alibaba, Tencent e Baidu, guardano in simili direzioni. Ulteriore conferma arriva dall’acquisizione di brevetti e ingegneri dalla società Smartisan, azienda produttrice di smartphone. Le presentazioni potrebbero arrivare entro fine anno.

Francesco Somma

