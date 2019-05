Risultati elezioni Reggio Emilia 2019: percentuali candidati e data ballottaggio

Sono mancati una manciata di voti al sindaco uscente di Reggio Emilia per conquistare la riconferma al primo turno. Il 49,1% conquistato dal candidato del centrosinistra Luca Vecchi non è bastato e così il prossimo 9 giugno dovrà sfidare Roberto Salati, candidato sindaco appoggiato dalla coalizione di centrodestra.

Una sfida storica: è la prima volta nella storia di Reggio Emilia che il primo cittadino non viene eletto al primo turno di consultazioni. Nella città simbolo dell’identità di sinistra dell’ex Regione rossa, i candidati di centrosinistra hanno sempre avuto vita facile. Dal 1945, e per i successivi cinquant’anni, infatti, il sindaco è sempre stato scelto tra le fila dell’allora Partito comunista. Negli ultimi 25 anni, poi, il testimone è passato prima a Partito democratico della sinistra e poi al Pd.

Ora il centrodestra, sebbene a più di 20 punti di distanza, vorrebbe tentare l’impresa.

Risultati elezioni Reggio Emilia 2019: la destra avanza ma resta distante

Salati, grazie al traino della Lega che ha conquistato il 21,3% delle preferenze, ha conquistato il 28,3% delle preferenze. Il resto dei voti, infatti, sono stati equamente distribuiti tra Fratelli d’Italia (3,1%) e Forza Italia (3,8%).

A sostenere il sindaco uscente, invece, un’ampia coalizione di centrosinistra appoggiata anche da liste civiche. Accanto al Partito democratico, che ha ottenuto il 38,1% dei voti, anche Più Europa (3%), il partito di Emma Bonino che nella tornata europea ha deciso di non aderire al progetto unitario Pd – Siamo europei. Tra le liste civiche Immagina Reggio – Verdi ecologisti è l’unica a superare la soglia di sbarramento del 3%. Reggio è si ferma al 2,48%, Fare quartieri e frazioni sfiora il 2% e Refutura moderati arriva allo 0,39%.

Tra gli altri candidati sindaco, Rossella Ognibene del Movimento Cinque Stelle conquista il 14,7%, Cinzia Rubertelli di Alleanza civica il 5,5% e Daniele Codeluppi di Rec il 2,5%.

