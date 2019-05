Risultati elezioni Firenze 2019: consiglieri comunali eletti, nomi e preferenze

Il 26 maggio non si è votato solo per le Europee e per le Regionali in Piemonte, infatti, si è svolta anche un’importante tornata di amministrative che ha coinvolto oltre 3.800 comuni. Tra questi anche Firenze.

Risultati elezioni Firenze: riconferma per Dario Nardella

Il capoluogo toscano ha riconfermato, come previsto dai sondaggi, il sindaco uscente di centrosinistra Dario Nardella: ha preso 109.728 voti equivalenti al 57,05% per cento. Battuto, dunque, il candidato di centrodestra (Lega, Fratelli d’Italia, Forza italia più liste civiche) Ubaldo Bocci che ha sfiorato il 25% dei voti (47.690 voti). Alla tornata precedente Nardella diventò sindaco con il 59% dei voti: nessun sindaco fiorentino era stato eletto due volte di seguito al primo turno.

Ecco la lista dei consiglieri eletti a Firenze

Dovrebbero essere questi i nomi dei membri del prossimo consiglio comunale di Firenze. Campionessa di preferenze è Cecilia Del Re del Pd che ha incassato 2.967 voti personali. Per effetto del premio di maggioranza a sostenere Nardella 22 consiglieri: 19 del Pd e 3 della sua lista personale.

Partito Democratico

Milani Luca, Bianchi Donata, Funaro Sara, Gianassi Federico, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Bonanni Patrizia, Del Re Cecilia, Fratini Massimo, Vannucci Andrea, Piccioli Massimiliano, Sparavigna Laura detta Spara, Pampaloni Renzo, Armentano Nicola, Albanese Benedetta, Guccione Cosimo, Innocenti Alessandra detta Ale, Conti Enrico, Perini Letizia.

Lega

Bussolin Federico detto Bussolini, Cocollini Emanuele detto Coccollini, Asciuti Andrea, Tani Luca, Montelatici Antonio, Monaco Michela.

Lista Nardella Sindaco

Bettini Alessia, Martini Alessandro, Del Panta Ridolfi Marco detto Del Panta

Fratelli d’Italia

Lorenzi Francesca, Draghi Alessandro Emanuele

Movimento 5 Stelle

Masi Lorenzo

Forza Italia

Cellai Jacopo

Firenze Città aperta – Bundu Sindaca

Palagi Dmitrij Gabriellovic

