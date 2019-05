Gregorio Rega ad All Together Now: chi è, carriera e biografia

“Hai l’aspetto di un serial killer e la voce di un angelo”: sono state queste le parole di J-Ax, portavoce della giuria dei cento personaggi di All Together Now. Il programma di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker, andato in onda giovedì 23maggio, ha visto la partecipazione di Gregorio Rega che ha stupito quasi tutta la giuria riuscendo a totalizzare un punteggio di 91 su 100, scalzando Michele Metta dal primo posto.

Chi è Gregorio Rega

Gregorio ha 32 anni, è di Napoli e per vivere si arrangia cantando nei locali e per strada. A conquistare la giuria sono state sicuramente la sua voce, la grinta e la semplicità che gli ha permesso di raggiungere le semifinali del game-show. La storia di Gregorio potrebbe sembrare un film: nasce nella periferia est di Napoli, una terra difficile che non regala molte opportunità come lui stesso ha dichiarato in passato: “Ho fatto di tutto. Dalle esibizioni nei locali della Campania, ai matrimoni, passando per l’esperienza teatrale e il tanto studio. Ogni situazione, però, mi ha regalato qualcosa in termini di crescita e di approccio al palco e al pubblico. E’ stata dura però. Emergere, per chi come me vive in questi piccoli paesi della provincia napoletana, è molto difficile. Si fa il doppio della fatica, per mancanza di strutture e non solo”; ma nonostante questo si impegna e collabora a 20 anni a diverse produzione della scena rap. Poi però c’è il colpo di scena: Gregorio partecipa nel 2015 alla terza edizione del noto programma di Rai2 The Voice. Lì entra nel team della cantante Noemi e sarà l’incontro che cambierà la sua carriera. Il rapporto con la cantante romana diventa sempre più importante fino a portare Gregorio ad accompagnarla durante i suoi concerti per fare il Black Vocalist. Nello stesso anno pubblica una serie di singoli che ottengono un buon successo sulle piattaforme digitali fino ad arrivare a All Together Now.

L’Esibizione

Davanti al muro, Gregorio si è esibito cantando “Dedicato a te” di Silvia Mezzanotte che alla fine della performance ha riempito di complimenti il concorrente partenopeo. Al pubblico di Canale 5 non resta che attendere le semifinali per poter rivedere la dolcezza del cantante partenopeo e scoprire quale sarà il suo percorso.

