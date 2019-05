Giuliana Maffei a The Voice 2019: chi è, carriera e biografia

The Voice, il talent di Rai 2, è giunto alla quinta e ultima puntata riguardante le blind audition, infatti dalla prossima settimana si passerà alla fase successiva del programma. Gli unici coach a non aver ancora completato il team sono Guè Pequeno e Elettra Lamborghini mentre Morgan e Gigi D’Alessio sono al completo.

Tanti talenti si sono alternati sul paco anche in questa puntata, ma come al solito ci sono alcune voci che emergono su tutte, tra queste quella di Giuliana Maffei, che ha cantato Friends, successo di Marshmello e Anna Marie, guadagna dosi di complimenti dai giudici e la standing ovation del pubblico.

Chi è Giuliana Maffei

Giuliana è originaria di Altopascio (piccolo paese in provincia di Lucca) e nonostante la gran voce e l’evidente talento ha solamente 16 anni e canta da 2. Al momento la giovane studia al liceo Ettore Majorana di Capannori, ma ha la musica nel sangue, passione trasmessagli dal padre violoncellista anche se lei ha preferito la strada della pop music a quella classica. La cantante ha commentato l’esibizione meravigliandosi dell’affetto ricevuto dal pubblico in studio ma anche dai suoi compaesani e compagni di scuola che una volta tornata l’hanno accolta a braccia aperte congratulandosi per il risultato ottenuto.

La scelta di Giuliana

La giovane a fine performance, dopo i commenti dei coach, si è trovata a scegliere tra il team di Elettra Lamborghini e quello di Guè Pequeno, ma nonostante le lusinghe del rapper milanese, che l’ha definita una pop star, Giuliana ha deciso di unirsi alla squadra dell’ereditiera. La cantante ha commentato la scelta dicendo:” Ho sempre voluto andare da Elettra per il suo carattere spumeggiante che vedevo sempre sui social: la seguo da tempo. Ho sempre pensato che lei avrebbe potuto insegnarmi ad essere molto eccentrica ed estroversa sul palco”.

L’eliminazione

Purtroppo la giovane cantante è stata eliminata in vista delle Battle, fase successiva di The Voice. Ma siamo sicuri che ne sentiremo parlare in futuro visto il grande talento e le sue potenzialità.

