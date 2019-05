Risultati elezioni Bergamo 2019: consiglieri eletti, nomi e preferenze

Non si è votato solo per le Europee e le Regionali Piemontesi, infatti, sono stati chiamati alle urne anche più di 3.800 comuni tra cui importanti città come Bergamo.

Risultati elezioni Bergamo: riconferma per Giorgio Gori

A Bergamo, rieletto al primo turno il sindaco uscente di centrosinistra Giorgio Gori: ha preso il 55,33% equivalente a 34.499 voti. Il suo principale avversario, il candidato leghista Giacomo Stucchi si è fermato al 39,32% (24.526 voti).

Il centrosinistra va bene nella città lombarda anche a questo giro: ha raccolto 32.845 voti pari al 54,95%. Nello specifico, il Partito Democratico ha preso il 24,14% (14.431 voti), percentuale che gli consegna 9 consiglieri. Lo stesso numero di consiglieri assegnata alla Lista Gori che ha preso il 23,83% dei voti (13.648). Un consigliere ciascuno va a Patto per Bergamo (2,99%, 1.788 voti) e Ambiente Partecipazione Futuro (2,56%, 1.530 voti). Il centrodestra dal canto suo ha incassato il 39,69% dei voti (pari a 23.722 preferenze). I consiglieri eletti dalla Lega – 21,77%, 13.012 voti – sono 6, invece, la Lista Stucchi (8,33%, 4.979 voti) ne prende 2. Un consigliere sia per Forza Italia (5,06%) che per Fratelli d’Italia (4,53%), un solo consigliere – il candidato sindaco Nicholas Anesa – anche per il Movimento 5 Stelle (3,67%).

I nomi dei consiglieri comunali eletti a Bergamo

Partito Democratico

Sergio Gandi, Marzia Marchesi, Giacomo Angeloni, Ferruccio Rota, Federico Bruni, Massimiliano Serra, Francesca Riccardi, Oriana Ruzzini, Maria Carla Marchesi.

Lista Gori

Loredana Poli, Stefano Togni, Robi Amaddeo, Denise Nespoli, Ezio Deligios, Stelio Conti, Maria Maddalena Raineri, Massimo Bottaro, Stefano Tironi.

Patto per Bergamo

Nadia Ghisalberti

Ambiente Partecipazione Futuro

Roberto Cremaschi

Lega

Alberto Ribolla, Luisa Pecce, Stefano Massimiliano Rovetta, Alessandro Carrara, Enrico Facoetti, Filippo Bianchi

Lista Stucchi

Danilo Minuti, Luca Nosari

Forza Italia

Gianfranco Ceci

Fratelli d’Italia

Andrea Tremaglia

Movimento 5 Stelle

Nicholas Anesa

