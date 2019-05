Chi è Filippo Melloni, il padre natura di Ciao Darwin

Ciao Darwin è il noto programma di canale 5 che va in onda in prima serata condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Nelle varie puntate diverse categorie si sfidano affrontando delle challenge che vanno a toccare i più disparati argomenti e allo stesso tempo mettono anche in gioco la prestanza fisica dei partecipanti.

Due dei protagonisti assoluti del programma sono Madre Natura, che nell’ultima puntata è stata interpretata da Ema Kovac, e Padre Natura, ruolo ricoperto da Filippo Melloni.

Chi è Filippo Melloni

Proprio quest’ultimo, molto seguito sui social con più di 200mila follower su Instagram, è molto apprezzato soprattutto dal pubblico femminile, inoltre ha raggiunto anche fama internazionale essendo noto anche in Spagna come sexy medico. Quest’appellativo non è casuale, infatti il giovane classe 1995, una volta concluso il liceo classico ha deciso di proseguire gli studi frequentando il corso di Medicina e Chirurgia.

Oltre a studiare per realizzare il sogno di diventare medico, Filippo fa il modello, semplicemente per diletto, ma è anche un istruttore qualificato di calisthenics e di street workout.

Quella di Ciao Darwin è stata la sua prima esperienza nel mondo dello spettacolo e della televisione e sembra essere stata molto positiva, ben oltre le sue stesse aspettative.

Filippo è originario di Cento in Emilia-Romagna, ma al momento vive a Bologna.

Situazione sentimentale

Molte delle sue fan si sono chieste se al fianco del giovane ci fosse già qualcuno, ma sfogliando i suoi profili social non c’è traccia di una fidanzata, ma questo non da alcuna certezza sulla sua situazione sentimentale essendo una persona molto riservata.

Come tutti i grandi risultati, anche il fisico, che adesso Filippo può vantare, è frutto di sacrificio e sudore e lui stesso lo sottolinea sul suo profilo Instagram mostrando degli scatti che mostrano l’evoluzione del suo corpo negli anni.

