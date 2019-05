MotoGp Mugello 2019: data, orari e biglietti. Il programma del weekend

Dal 31 maggio al 2 giugno il Motomondiale tornerà in scena al Mugello per il Gran Premio d’Italia. Uno dei tracciati più emozionanti ed entusiasmanti ma anche uno dei più difficili. I piloti cercheranno di portare a casa il bottino di punti più alto possibile. Nel corso della gara di Le Mans il campione spagnolo Marc Marquez ha dimostrato ancora una volta la sua forza con una vittoria solitaria, staccando di tanti secondi i suoi rivali. Ma il mondiale è aperto anche nelle altre classi. Scopriamo il programma del weekend, gli orari e il prezzo dei biglietti.

MotoGP Mugello 2019: il programma completo

La diretta esclusiva del Gran Premio sarà affidata a Sky e in particolare al canale dedicato alla MotoGP, Sky MotoGP, canale 208. Si potrà seguire la competizione anche su un altro canale, su TV8, al canale 8 del digitale terrestre o sul canale 121 dello stesso Sky. Nel corso della giornata di Venerdì 31 andranno in scena le Prove libere 1 e 2 per tutte le categorie facenti parti del Motomondiale. Sabato 1 giugno toccherà alle altre prove libere 3-4, le quali riguarderanno ugualmente le tre categorie della competizione, in più ci saranno le Qualifiche con il doppio turno.

MotoGP Mugello 2019: i biglietti

Non molto economica la tappa del Mugello Circuit per gli appassionati, ma, senz’altro, tra le mete del motomondiale più avvincenti. I prezzi dei biglietti variano a seconda della posizione. Le prevendite prevedono uno sconto che arriva fino al 25% e sono costituite da 3 tranche, le quali, man mano che ci si avvicina alla data del Gran Premio, prevedono sconti sempre minori. Si parte da un minimo di circa 100€ fino ad arrivare ai 370€ per gli abbonamenti. Prezzi ridotti se si segue un solo giorno. Ovviamente per la Domenica, giorno delle gare, i prezzi sono comunque elevati, si parte infatti da un minimo di 95€ per il prato fino ai 300€ delle tribune.

