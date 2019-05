Festa della Repubblica Italiana 2019: data, significato e programma

La Festa della Repubblica venne istituita nel 1947, circa un anno dopo il referendum del 2 giugno 1946, il quale sancì la fine della Monarchia in Italia.

Era il 2 giugno 1946 quando, al Referendum, i cittadini vennero chiamati a scegliere tra la Monarchia e la Repubblica. Con la vittoria di quest’ultima, come ben sappiamo, il Re Umberto II di Savoia lasciò l’Italia nelle mani del nuovo governo che si andava formando e della cosiddetta Assemblea Costituente. Con l’entrata in vigore della Costituzione, il 1 gennaio 1948, si apriva per l’Italia una nuova fase che è passata alla storia come Prima Repubblica.

Festa della Repubblica Italiana 2019: programma e Parata tradizionale

Le celebrazioni si tengono ogni anno a Roma e durante le quali, come da tradizione, una lunga e coreografica sfilata delle Forze Armate rende omaggio alle alte cariche dello Stato. Al termine della Parata Militare, il Presidente si reca sull’Altare Della Patria per porre una corona d’alloro sulla tomba del Milite Ignoto. La Parata Militare come la conosciamo oggi venne eseguita per la prima volta nel 1948. Oltre alle Forze Armate, prendono parte alla sfilata alcuni rappresentanti della Croce Rossa, della NATO e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il Cerimoniale è inoltre arricchito dallo spettacolo delle Frecce Tricolore, caccia militari che dipingono il cielo dei tre colori della nostra bandiera.

Festa della Repubblica Italiana 2019: significato, tematica 2 giugno quest’anno

La Parata Militare, parte principale delle celebrazioni per la Festa della Repubblica, è caratterizzata ogni anno da un tema differente. Tra i più degni di nota ricordiamo il centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia, celebratosi nel 2011; il centenario della Guerra Guerra, tenutosi nel 2015 e, infine, il più recente festeggiamento in onore del settantesimo anniversario della nascita della Repubblica.

Quest’anno il tema principale della Parata del 2 giugno sarà L’inclusione. Si sfilerà, dunque, contro ogni forma di discriminazione e di emarginazione, sottolineando un comune senso di cosmopolitismo.

