Franco Roberti: chi è, curriculum, carriera e vita privata del politico

I risultati delle recenti elezioni europee hanno evidenziato 142.146 consensi in tutta la circoscrizione dell’Italia meridionale a favore di Franco Roberti, candidato del Pd, assessore alla Legalità della Regione Campania e ex procuratore nazionale antimafia. Ecco tutta la carriera e la vita privata del politico italiano.

Chi è Franco Roberti

Franco Roberti nasce a Napoli il 16 novembre del 1947 ed è in magistratura dal 1975, anno in cui vince il concorso come uditore giudiziario. Affronta da subito casi difficili, come i “crolli facili” del terremoto dell’Irpinia del 1980. Dal 1982 diventa poi sostituto procuratore al Tribunale di Napoli, dove si occupa di criminalità organizzata di tipo mafioso e di terrorismo, ma anche di reati contro la pubblica amministrazione. Nel 1993 assume il ruolo di sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia, per poi diventare, il 27 agosto 2001, procuratore aggiunto a Napoli.

Fino al 2005, Roberti ricopre anche le funzioni di coordinamento della sezione per i delitti contro la personalità dello Stato e per i delitti di terrorismo, anche internazionale. Successivamente viene nominato coordinatore della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Napoli. Nel 2009 è procuratore capo a Salerno e coordina la locale Direzione Distrettuale Antimafia. Il 25 luglio 2013 il Consiglio superiore della magistratura nomina Roberti Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, incarico che svolge fino al suo pensionamento nel novembre 2017.

Franco Roberti, il candidato numero uno di Vincenzo De Luca

Dal maggio 2018 è assessore alla sicurezza nella giunta regionale campana di Vincenzo De Luca. Inoltre per le elezioni europee del 2019 è il capolista della lista Partito Democratico-Siamo Europei nella circoscrizione Sud: con 142.146 preferenze è il primo degli eletti. Solo a Napoli, per Franco Roberti sono state espresse 48.788 preferenze. È eletto, per la prima volta al Parlamento europeo, con Giosi Ferrandino e Andrea Cozzolino del Pd, per il quale arriva la riconferma.

