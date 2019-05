Nuovo allenatore Juve dopo Allegri: Sarri potrebbe essere confermato

Nuovo allenatore Juve: tante ipotesi, nessuna certezza. Dopo il divorzio tra la Juventus ed il suo ormai ex allenatore Massimiliano Allegri, si rincorrono tanti nomi sul suo possibile sostituto. Ma tra tanti papabili e alcune possibilità che a tratti sono apparse più concrete, finora nulla è deciso.

Nuovo allenatore Juve, tante voci di mercato e nessuna certezza

Qualche giorno fa – stando alle voci di mercato – la partita per la panchina bianconera sembrava chiusa a favore di Pep Guardiola. Ma di indiscrezione in indiscrezione non c’è al momento alcuna decisione della società.

Le ultime notizie parlano di un concreto interessamento della società guidata da Agnelli per l’ex allenatore del Napoli Sarri.

I possibili successori di Allegri

Secondo quanto riportato dal quotidiano torinese La Stampa proprio Agnelli sarebbe pronto a volare per assistere alla finale di Europa League tra Chelsea e Arsenal. Nel corso di questa settimana, secondo le stesse fonti, l’operazione potrebbe trovare concretezza, passando per un confronto con l’agente e l’ok del club inglese.

Ma è proprio sul via libera definitivo del Chelsea c’è chi avanza dubbi. Infatti nonostante il divorzio di Sarri dal Chelsea sembra sia nell’aria da mesi qualcosa potrebbe ancora cambiare. Secondo quanto scrive Mundo Deportivo i Blues potrebbero continuare a volere Sarri sulla panchina del Chelsea. Costringendo eventualmente l’ex squadra di Allegri a scegliere un altro tecnico.

Ecco le parole di Sarri sull’argomento. “Voglio pensare solo alla finale, ho un contratto con il Chelsea per altri due anni. Innanzitutto parlerò con il Chelsea, ma questo non è il momento per parlare. Adesso dobbiamo pensare solo alla finale”.

Nuovo allenatore Juve: ciò che ancora non è chiaro è il tipo di profilo ricercato dalla Juve come prossimo allenatore. Secondo molti osservatori la società sarebbe alla ricerca di un tecnico con grande esperienza internazionale. Perché l’obiettivo dichiarato della Juve è la vittoria della Champions League e l’affermazione in campo internazionale. C’è chi invece ritiene che la scelta sia molto più condizionata dalla volontà di individuare un tecnico in grado di far esprimere alla squadra un bel gioco con la capacità di valorizzare i tanti campioni a disposizione, senza tralasciare i giovani o i nomi ancora poco apprezzati.

