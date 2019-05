Sondaggi politici Ipsos: Salvini non farà la fine di Renzi

Sondaggi politici Ipsos: Salvini non farà la fine di Renzi

Il cielo sopra Palazzo Chigi è grigio. A portare nubi cariche di pioggia sono state le elezioni europee che hanno incoronato Matteo Salvini nuovo uomo forte della Penisola.

Sondaggi politici Ipsos: gli sconfitti

I veri sconfitti sono invece Luigi Di Maio e con lui il premier Giuseppe Conte. Il primo affronterà oggi il giudizio severo dell’assemblea pentastellata il secondo teme il “commissariamento” da parte del leader della Lega.

A rischiare però è lo stesso governo che potrebbe cadere sotto il peso dell’insostenibilità dei rapporti tra i giallo verdi. Uno scenario ipotizzato con forza dai giornali ma a cui crede solo il 31% degli italiani intervistati da Ipsos in una rilevazione andata in onda su Di Martedì il 28 maggio.

Sondaggi politici Ipsos: il governo va avanti

Il 57%, infatti, è convinto che alla fine il governo andrà avanti nonostante il voto europeo abbia ribaltato i rapporti di forza nel Paese. Già, ma perché questo accada serve un chiarimento tra i tre plenipotenziari dell’esecutivo che sono per l’appunto Salvini, Conte e Di Maio.

Quest’ultimo prima dovrà subire un “processo interno”. I Cinque Stelle devono fare un’analisi per capire dove hanno sbagliato.

Sondaggi politici Ipsos: M5S, le ragioni della sconfitta

Per il 38% degli italiani il Movimento ha perso le elezioni soprattutto perché “hanno prevalso al suo interno le idee più progressiste e di sinistra” mentre secondo il 37% la sconfitta è da imputare al fatto che per “troppo tempo si è seguito Salvini prendendone le distanze troppo tardi”.

Sondaggi politici Ipsos: M5S, futuro nebuloso

Sul futuro dei Cinque Stelle gli italiani si dividono: per il 45% il risultato del voto europeo potrebbe significare la fine del Movimento. Il 39% si mostra invece ottimista ed è sicuro che alla fine i grillini si riprenderanno.

Sondaggi politici Ipsos: Salvini e il rischio

L’unica cosa certa è che da domenica a dettar l’agenda di governo è Matteo Salvini. Lui per ora vola basso. Non vuole bruciarsi. La fotografia del 40% di Renzi alle Europee del 2014 è lì a ricordargli che tutto può passare velocemente. Il 61% degli italiani è però convinto del contrario: il leader della Lega non farà la fine del suo omonimo.

Sondaggi politici Ipsos: nota metodologica

Allegata all’immagine.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM