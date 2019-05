Sondaggi politici Demopolis: europee, l’analisi del voto

Nove milioni di voti con una crescita di oltre il 60% in solo 12 mesi. È questo il bottino raccolto dalla Lega alle elezioni europee di domenica 26 maggio.

Sondaggi politici Demopolis: boom Lega

Come scrive l’istituto Demopolis nella sua analisi del voto, il partito di Salvini ha incrementato il proprio consenso dal 17% del 2018 al 34% odierno. Dietro il Partito Democratico che con il 22,7% ha superato in seconda posizione il Movimento 5 Stelle crollato in terza posizione al 17%.

Sondaggi politici Demopolis: pesa l’astensione

Il tasso di affluenza è stato del 56%, 17 punti in meno rispetto alla Politiche del 2018, quando i votanti furono 34 milioni. I pentastellati, scrive Demopolis, sono stati i più penalizzati dall’astensione che ha contato oltre 21 milioni di italiani.

A confermarlo è stato anche il capo politico dei Cinque Stelle. In un’intervista al Corriere della Sera rilasciata il giorno dopo la debacle, Luigi Di Maio ha affermato che “la bassa affluenza ci ha penalizzato, è vero, ma lo sapevamo”.

Sondaggi politici Demopolis: i flussi di voto del M5S

Secondo i dati raccolti dall’istituto guidato da Pietro Vento, su 100 elettori che votarono M5S alle Politiche del 2018, 37 alle Europee si sono astenuti. Si tratta di quasi 4 milioni di voti. Venti elettori su cento hanno deciso invece di navigare verso altri lidi: 16 dalla Lega e 4 dal Pd.

Sondaggi politici Demopolis: i flussi di voto della Lega

Proprio il Carroccio è stato un catalizzatore dei voti altrui. Dei 9 milioni di voti totali raccolti dalla Lega, 58 sono arrivati da chi nel 2018 aveva votato Salvini e compagni, il resto è giunto dalla concorrenza: 19 da Forza Italia, 18 dal Movimento 5 Stelle e 5 da altri e non voto.

Sondaggi politici Demopolis: nota metodologica

In attesa di diffusione.

