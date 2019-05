Postepay e Paypal a confronto: differenze, costo annuo e imposta di bollo

Un cittadino che cerca un prodotto differente dal conto corrente dove depositare della liquidità oppure da usare per fare acquisti online ha diverse scelte a sua disposizione. Le più comuni sono comunque due: la Postepay, il prodotto di Poste Italiane, e PayPal. Ma quali sono le differenze tra questi due prodotti e quali sono i costi annuali? Andiamo a riepilogare le principali informazioni in un rapido confronto.

Cosa è Postepay e come funziona

Postepay è una carta prepagata che può essere utilizzata per fare acquisti online, ma anche acquisti fisici, praticamente come un bancomat, presso qualsiasi esercente che accetti questo metodo di pagamento. La Postepay è un prodotto di Poste Italiane che si suddivide in varie tipologie, a seconda delle singole esigenze dei nuovi clienti. La carta ha infatti un proprio numero e un codice segreto.

Carte Postepay: tipologie a confronto in tabella

Come dicevamo esistono diverse tipologie di Postepay, che si differenziano anche per il costo annuale e per le funzioni che mettono a disposizione. Andiamo a riassumerle nella seguente tabella.

Tipologia Postepay Funzioni principali Costo Standard Fare acquisti in Italia e all’estero e online sui siti convenzionati Visa; Prelievi presso ATM Postamat e bancari (VISA o VISA Electron);Ricaricabile in qualsiasi momento; Rilascio: 10 euro; Ricarica minima: 5 euro; Plafond massimo: 3.000 euro; Prelievo giornaliero massimo: 250 €;Prelievo mensile massimo: illimitato; Pagamenti e ricariche privi di commissioni. Junior Stesse condizioni sopraccitate, ma la carta è riservata ai soggetti tra i 10 e i 18 anni ed è acquistabile solo dai genitori o dai tutori legali. Rilascio: 5 euro; Ricarica minima: 5 euro; Plafond massimo: 1.000 euro; Prelievo giornaliero massimo: 100 euro; Prelievo mensile massimo: illimitato; Pagamenti e ricariche senza commissioni; Prelievi: commissioni da 1 € a 5 €. Evolution Business Pensata per lavoratori con partita IVA e ditte individuali; Carta con IBAN per ricevere pagamenti tramite bonifico; Gestibile tramite app; Pagamenti contactless e online utilizzando smartphone Android con Google Pay. Emissione: 10 euro; Canone annuo: 60 euro (in promo 30 € per il primo anno);Plafond: 200 mila euro; Importo massimo ricarica: nei limiti del plafond; Accredito bonifici SEPA: gratis; Bonifico SEPA in addebito: 1 € (3,50 € da ufficio postale);Postagiro: commissione da 0,50 €;Limite prelievo giornaliero: 600 euro da ATM bancario o Postamat; Limite prelievo mensile: 2.500 euro da ATM bancario o Postamat; Prelievi: gratuiti da ATM Postamat; 1 € da uffici postali abilitati; da 2 a 5 € da ATM bancario abilitato. Evolution Carta con Iban; Possibilità di accredito pensione o stipendio direttamente sulla carta; Domiciliazione utente e pagamento bollettini; Pagamento contactless tramite smartphone Android con Google Pay; Ricaricabile in qualsiasi momento; Facile gestione consultando l’app sullo smartphone; Possibilità di acquistare biglietti del trasporto urbano ed extra-urbano, parcheggi su strisce blu e rifornimento carburante tramite app. Emissione: 5 € + 15 € di ricarica minima; Canone annuo: 12 €;Plafond: 30.000 euro; Importo massimo di ricarica: nei limiti del plafond; Accredito stipendio/pensione: gratis; Limite prelievo giornaliero: 600 € da ATM bancario o Postamat; Limite prelievo mensile massimo: 2.500 euro da ATM bancario o Postamat; Bonifico SEPA in addebito: commissione da 1 € (3,50 € presso ufficio postale);Postagiro: commissione di 0,50 €;Prelievi: commissioni da 1 a 5 €. Gratuiti da ATM Postamat; Commissioni pagamenti: gratis. Connect Unico canone annuo che unisce Postepay Evolution e SIM PosteMobile; Funzionalità che collegano Postepay Evolution alla SIM; Pagamenti contactless o online con smartphone Android tramite Google Pay; Disponibile per titolari di Carta Postepay Evolution; Facilmente gestibile tramite app; Funzioni Connect: G2G per i trasferimenti gratuiti i Giga da una Sim Connect a un’altra; P2P per trasferire denaro da una Postepay all’altra; Ricaricabile in qualsiasi momento. Emissione: gratuita; Canone annuo: 12 €;Plafond abilitazione minimo: 15 €;Plafond: 30.000 euro; Importo massimo ricarica: nei limiti del plafond; Accredito stipendio/pensione: gratuito; Limite prelievo giornaliero: 600 euro; Limite prelievo massimo mensile: 2.500 euro; Bonifico SEPA in addebito: 1 € (3,50 € da uffici postlai);Postagiro: 0,50 €;Prelievi: gratis da Postamat. Da 1 € a 5 € altrove.Commissioni pagamenti: gratuiti.

Altre informazioni utili su Postepay

Le carte Postepay sono dunque carte ricaricabili utilizzabili per fare acquisti presso negozi fisici e online, con limiti di plafond e prelievo massimo giornaliero e mensile. Ricaricabili in qualsiasi momento, si avvalgono anche di comode funzioni online grazie all’apposita applicazione che aiutano a tenere sott’occhio il controllo dei movimenti, il saldo e la lista delle entrate e delle uscite.

Paypal: cos’è e come funziona

Leggermente diverso il discorso per Paypal. Innanzitutto bisogna distinguere tra conto Paypal e carta Paypal. Il primo è un conto a tutti gli effetti dove ricevere pagamenti, accrediti di denaro o facili e rapidi rimborsi. Inoltre, tramite questo conto digitale, risulterà comodo anche effettuare acquisti online. Per una maggiore completezza delle funzioni e delle modalità di utilizzo, invece, bisognerà essere titolari di una carta prepagata e associarla al conto digitale PayPal, che peraltro potrà essere associata anche a un altro conto corrente per avere disponibilità.

PayPal rappresenta una soluzione molto interessante se si ha un’attività amatoriale di compravendita online o per i rimborsi veloci ad amici e parenti, nonché ovviamente per gli acquisti online. Aprire un conto PayPal non prevede costi.

Differente il discorso per la carta prepagata PayPal, che si tratta a tutti gli effetti di una carta prepagata ricaricabile. Di seguito elenchiamo le spese di gestione di questa carta.

Emissione : 9,90 € + 10 € per prima ricarica;

: 9,90 € + 10 € per prima ricarica; Ricarica : 1,10 euro (tramite bonifico); 1,10 euro presso i punti autorizzati fino a 150 euro; 1,50 € per importi eccedenti 150 euro;

: 1,10 euro (tramite bonifico); 1,10 euro presso i punti autorizzati fino a 150 euro; 1,50 € per importi eccedenti 150 euro; Ricarica da ATM: 2,50 euro;

2,50 euro; Ricarica da conto PayPal : gratuita;

: gratuita; Prelievo : gratis da ATM Banco Sella; 1,90 e presso LottomatiCard; 3,90 € fuori UE;

: gratis da ATM Banco Sella; 1,90 e presso LottomatiCard; 3,90 € fuori UE; Trasferimento fondi: 2 € da carta a carta; 1 € da carta a conto.

Da precisare anche che la carta prepagata PayPal prevede dei limiti importanti, che andiamo a riassumere qui di seguito:

Ricarica : min. 10 €, max. 990 € (contanti), 500 € (PagoBancomat), 2.500 euro (bonifico);

: min. 10 €, max. 990 € (contanti), 500 € (PagoBancomat), 2.500 euro (bonifico); Ricarica mensile : 50.000 euro mensili, 20.000 € in contanti presso i centri autorizzati;

: 50.000 euro mensili, 20.000 € in contanti presso i centri autorizzati; Prelievo: 500 euro al giornaliero via bancomat e 250 euro presso i centri autorizzati.

