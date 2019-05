Freedom oltre il confine: anticipazioni servizi stasera in tv su Rete 4

Roberto Giacobbo conduce Freedom, un viaggio alla scoperta di luoghi misteriosi, colmi di valore artistico e legati ad antiche leggende. Questa sera, mercoledì 29 maggio, visiteremo il Maschio Angioino, da secoli connesso al mistero del Santo Graal.

Molti indizi, infatti, ricondurrebbero la coppa magica proprio all’interno del castello di epoca medievale che si erge nel cuore della città di Napoli.

Freedom oltre il confine: anticipazioni, la storia e la leggenda del Maschio Angioino

Castel Nuovo, come si è soliti chiamarlo, è stato testimone di ben tre dominazioni straniere che si sono susseguite nel Regno di Napoli. La struttura, costruita nel 1266 durante la dominazione di Carlo I D’Angiò, è passata intorno al 1440 nelle mani degli Aragonesi, che la ricostruirono e la resero simbolo della loro conquista del Trono di Napoli. Il Maschio Angioino venne infine ristrutturato e abitato dal Re Carlo di Borbone, salito al Trono di Napoli nel 1734.

Al Castello è legata la celebre leggenda di Re Artù e dei Cavalieri della Tavola Rotonda. C’è chi parla infatti di tracce del Santo Graal, lasciate da un libro di luce che appare solo durante il solstizio d’estate.

Freedom oltre il confine: stasera su Rete 4, alla ricerca del Santo Graal

Questa sera, Freedom andrà alla ricerca delle enigmatiche tracce lasciate dal libro di luce, una proiezione, a forma di libro, che si riflette su una delle pareti interne del Castello.

Tale riflesso di luce custodirebbe alcuni codici non ancora ben decifrati, letti dagli studiosi come un chiaro riferimento al mistero del Santo Graal, elemento magico racchiuso all’interno della leggenda da cui prende forma il ciclo Bretone, ovvero la lunga serie di racconti che vedono come protagonisti Re Artù e le sue avventure al fianco dei Cavalieri della Tavola Rotonda.

