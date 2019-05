Live non è la D’Urso: ospiti e anticipazioni di stasera 29 maggio

Stasera 29 maggio 2019 alle 21.20 su Canale 5 andrà in onda Live- Non è la D’Urso. Il programma ha in serbo nuove scioccanti rivelazioni sull’affaire Pamela Prati. Già la settimana scorsa Eliana Michelazzo, ex agente della show girl, ha confessato alla conduttrice di non non aver mai incontrato Marco Caltagirone.

La donna ha anche parlato del suo finto fidanzato Simone Coppi. L’uomo le avrebbe raccontato di essere un magistrato anti-mafia e proprio il pericoloso lavoro sarebbe stata la scusa utilizzata per rimandare continuamente il fatidico incontro. La relazione infatti è nata e continuata sono tramite messaggi ma per Eliana era tutto vero. L’ex agente di Pamela Prati si è addirittura tatuata il nome di Simone sul braccio ed ha aspettato per anni di poter coronare finalmente il suo sogno d’amore. Ma cosa succederà stasera a Non è la D’Urso?

Non è la D’Urso: anticipazioni

Live – Non è la D’Urso torna a parlare del caso Pamela Prati. La show girl dopo aver rilasciato innumerevoli interviste sul suo imminente matrimonio con il misterioso fidanzato, sabato 25 maggio 2019 a Verissimo ha confessato che Marco Caltagirone non esiste. La donna ha poi affermato di aver creduto fino alla fine che l’uomo fosse reale e di essersi svegliata solo recentemente dal suo sogno d’amore.

Secondo Pamela quindi il suo unico errore sarebbe stato quello di essersi fidata della persona sbagliata. Tuttavia molti sono convinti che la show girl abbia architettato tutto per ottenere visibilità. Stasera gli ospiti di Non è la D’Urso sveleranno nuovi e inaspettati retroscena sulla vicenda.

Gli ospiti di stasera 29 maggio 2019

Tra poche ore a Non è la D’Urso ci sarà la vera mamma del finto Sebastian Caltagirone, il bambino di 10 anni che sarebbe stato preso in affido da Pamela e Marco. La madre del piccolo ha dichiarato di aver scoperto la montatura solo dopo aver visto Live -Non è la D’Urso. La donna poi ha detto di aver già intrapreso vie legali contro coloro che hanno coinvolto il figlio in questa vicenda all’insaputa della famiglia e del bambino. Tutto sarebbe nato con la scusa di far recitare il piccolo in una fiction in cui il protagonista doveva interpretare Sebastian, un bambino dato in affido ad un imprenditore.

Ma le sorprese di Non è la D’Urso non finiscono qui. Tornerà infatti Eliana Michelazzo per commentare la confessione di Pamela Prati e le ultime dichiarazioni dell’ex socia e amica Pamela Perricciolo. Tutto questo e molto altro stasera su Canale 5.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM