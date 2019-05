Chi l’ha visto? Servizi e anticipazioni scomparsi di stasera 29 maggio

Federica Sciarelli conduce un nuovo appuntamento con Chi l’ha visto, programma di approfondimento in onda su Rai 3. Questa sera la redazione si occuperà di nuovi casi di scomparsa, lieti ritrovamenti e false piste. Sarà però data particolare attenzione, ancora una volta, all’omicidio della diciottenne Pamela Mastropietro.

Chi l’ha visto? Servizi e anticipazioni. Innocent Oseghale, la sentenza

Innocent Oseghale, nigeriano, è accusato di aver violentato, ucciso e fatto a pezzi la giovane ragazza romana. Questa mattina la Corte D’Assise ha dunque ascoltato la parte lesa e gli avvocati difensori del pusher nigeriano. Nelle ultime ore si è in attesa della sentenza definitiva.

Alessandra Verni, madre di Pamela, all’ingresso del Tribunale indossava una maglietta con la foto di sua figlia e, in assoluto silenzio, ha assistito all’udienza. La donna, non molti giorni fa, aveva scritto e letto una lettera aperta in cui, rivolgendosi direttamente all’assassino di sua figlia, chiedeva giustizia.

Chi l’ha visto? Scomparsi, stasera 29 maggio Rai 3

Di ulteriori aggiornamenti sul caso Oseghale si discuterà questa sera durante la puntata di Chi l’ha visto. Nel frattempo la redazione ha fatto sapere che la ragazza rumena, di cui qualche tempo fa si erano perse le tracce, è tornata a casa sana e salva. I genitori erano convinti che l’adolescente fosse scappata in Italia e, per questo motivo, avevano allertato la redazione del programma. La ragazzina, in realtà, non aveva mai lasciato il Paese d’origine.

È stato ritrovato ed è salvo anche il cinquantottenne, scomparso da Roma il 21 marzo. Grazie agli appelli della famiglia, un passante lo ha riconosciuto per le strade della città. È probabile che l’uomo soffra di perdita di memoria e di orientamento e, per fortuna, il fratello lo ha ripreso in custodia.

