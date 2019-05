Dario Nardella: chi è, carriera politica e biografia del parlamentare

Nella giornata di lunedì 27 maggio, Dario Nardella si è confermato sindaco di Firenze, evitando il rischio ballottaggio. Il neo-sindaco di Firenze ha raggiunto il 57%, distaccando parecchio il centro-destra che con il candidato Bocci ha raggiunto il 24,76%. Per altri cinque anni Firenze si conferma roccaforte del PD che vince al primo turno. Nardella si è detto contento di essere stato riconfermato, i suoi primi commenti sono stati: “Grazie, grazie, grazie. Ha vinto Firenze. Abbiamo lasciato la Lega a una distanza abissale.”. E ha poi continuato: “Sono stati cinque anni straordinari, ci aspettano altri cinque anni straordinari”.

La carriera di Dario Nardella

Già nel 2014, l’alfiere del PD classe ’75 – di origini partenopee – aveva ottenuto una vittoria schiacciante alle amministrative raggiungendo quasi il 60% dei consensi. La sua carriera politica inizia nel 2004 come consigliere comunale di Firenze, ricoprendo l’incarico di Presidente della V Commissione Consiliare Cultura, Istruzione e Sport. Parallelamente al cursus honorum, dopo essersi diplomato in violino presso il Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze, svolge l’attività musicale. Precedentemente aveva conseguito la laurea in giurisprudenza con 110/110 e lode all’Università di Firenze e aveva svolto diversi dottorati di ricerca in diritto pubblico e diritto dell’ambiente e insegnato Legislazione dei beni culturali.

Nel 2006, sotto l’ultimo governo Prodi, è consigliere giuridico del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Dopo aver ricoperto nuovamente la carica di consigliere comunale nel 2009 all’interno della giunta comunale del sindaco Renzi, nel 2016 viene nominato Presidente della Consulta nazionale dell’ANCI per le attività produttive. Alle elezioni politiche 2013 viene eletto deputato per la XVII legislatura. In quel periodo è stato membro della commissione Attività Produttive, commercio e turismo. Nel 2014, il sindaco di Firenze Renzi riceve l’incarico dal capo dello stato di formare un nuovo governo. In quel momento nomina Nardella Vicesindaco reggente di Firenze con il compito di guidare la città fino alle elezioni. Dopo aver votato la fiducia al Governo Renzi, rassegna le dimissioni alla carica di Deputato della Repubblica. Oggi Nardella, padre di tre figli, è nuovamente alla guida di Firenze.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM