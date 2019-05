Finale Champions League 2019 in tv: data, stadio e dove vederla

Come per l’Europa League, anche in nella finale di Champions League si sfideranno due squadre inglesi. Un anno di dominio da parte della patria del calcio. La finale di Madrid, la quale andrà in onda il 1° di giugno, vedrà contendersi la coppa dalle lunghe orecchie, il Tottenham di Pochettino e il Liverpool di Klopp. Entrambe le squadre inglesi sono state autrici di una grande rimonta ai danni, rispettivamente di Ajax e Barcellona. Chi riuscirà a portarsi a casa la Champions? Ecco tutti i dettagli sul match: diretta, orari, stadio e curiosità.

Finale Champions League 2019 in tv: ecco il programma completo

La partita sarà trasmessa in chiaro su Rai Uno mentre sarà visibile solo in abbonamento su Sky, canale Sky Sport. Ci sarà anche la possibilità di guardare il match attraverso lo streaming delle due reti, su Rai Play, gratuitamente e su Sky Go, sempre mediante abbonamento. La sfida avrà inizio alle ore 21.00 di Sabato 1 giugno ma alle ore 20.30 partirà la consueta programmazione pre-gara, almeno per quanto riguarda Sky, con il ripasso di tutti i momenti, belli e tristi, della competizione. Alle 20.45, riflettori puntati sulla cerimonia che precede il fischio d’inizio.

Finale Champions League 2019 in tv: pronostico del match

Difficile il pronostico per questa partita, equilibrata sotto certi aspetti. Due squadre che sanno giocare un calcio di alto livello e che fanno della fase offensiva la propria arma prediletta. Gli Spurs contano un centrocampo e un reparto offensivo letale, nonostante l’assenza del bomber Kane. I Reds hanno una squadra completa che raramente fallisce il colpo e che, anche in Premier League, ha dimostrato di valere il titolo, pur non riuscendo a conquistarlo, merito dello spettacolare City di Guardiola. Il Gol è ancora una volta la quota più probabile assieme all’Over 2.5. Per la vittoria è forse più favorito il Liverpool ma nella partita secca, tutto può succedere.

Francesco Somma

